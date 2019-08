Todo el mundo quiere verse guapo cuando se mira al espejo, lo sea o no. Y para conseguirlo, algunos llegarán a extremos grotescos. Si no que se lo pregunten al filólogo Jordi Bilbeny, que lleva una década defendiendo contra viento y marea que Cristóbal Colón era en realidad catalán. Según el filólogo ni siquiera se llamaba Colón, sino Colom, y las tres carabelas partieron de Pals.

Pero este descubrimiento le dio notoriedad, y pronto volvió a la carga con sus compañeros de la fundación Nova Historia, revisionismo histórico con grandes dosis de delirio. Por ejemplo, pronto dedujeron que Erasmo de Rotterdam podía ser de Rotterdam, aunque en realidad también era catalán, porque era nieto de Colón. ¿Alguien más? Por supuesto, Leonardo da Vinci, que era el hijo perdido de la casa real catalana establecida en Nápoles. Y Santa Teresa de Jesús, que en realidad, era monja de una abadía de Pedralbes y no sabía nada de Ávila. O Cervantes, que se llamaba Servent y había nacido en la localidad alicantina de Xixona, pero escribió “El Quijote” en catalán y los censores se lo tradujeron al castellano. También “La celestina” fue disctada en catalán y Fernando de Rojas no era sino un impostor. Y “El lazarillo de Tormes” sigue siendo anónimo, pero no tanto, porque lo que sí se sabe es que se escribió... en catalán.

Está claro que la última moda dentro del independentismo catalán es convertir a grandes personalidades históricas en catalanes secretos. Para otorgar valor al grupo, lo mejor es incluir en el grupo a elementos de valor. Es una lógica primitiva que funciona. Por ejemplo, la posibilidad del Colón catalán ha llegado al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), que en la exposición “Territorios indefinidos. Perspectivas sobre el legado colonial” da como cierta, ¿de forma irónica?, la afirmación de los orígenes catalanes del descubridor.

Ciudadanos acaba de pedir al Gobierno que se pronuncie sobre esta exposición del Macba. Los diputados Marta Rivera y Guillermo Díaz registraron ayer una pregunta dirigida al Ejecutivo para saber su opinión sobre “la utilización de la exposición como plataforma de difusión de información errónea acerca de Cristóbal Colón”.

El partido liderado por Rivera asegura que el Gobierno forma parte del patronato del museo, que en 2018 recibió una subvención de 1.192.000 de los Presupuestos Generales del Estado, y por ello “es menester preguntarse si no habría el Gobierno de abogar por que las exposiciones de este museo contextualicen de forma adecuada las referencias de carácter histórico que pudieran llamar a equívoco”.