La generación Z dicta sentencia: más animación y menos sexo

La juventud de la generación Z, los nacidos en entre 1995 y 2010, busca más series de animación y menos sexo en pantalla, "hartos de historias románticas poco realistas o forzadas", según un estudio publicado este miércoles por el Centro para Académicos y Narradores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

"El 59,7 % de los encuestados de este año quieren ver más contenido donde las relaciones centrales sean las amistades", indicó el estudio, titulado '¡Seamos realistas! Los adolescentes aún ven televisión y películas, pero quieren ver más amistades mixtas'.

En concreto, el 54,9 % de la juventud "desea que personajes de género diferente prioricen su amistad en lugar de convertirla en una relación romántica, frente al 49,0 % que desea ver más amistades del mismo sexo", arrojó el estudio. Esta diferencia es aún mayor entre los adolescentes de 18 años o menos (57,7 % frente a 46,3 %).

Historias forzadas y poco realistas

"Los adolescentes nos lo dicen alto y claro: sus historias románticas son demasiado forzadas y poco realistas", afirmó Yalda T. Uhls, fundadora y directora ejecutiva de CSS, autora principal del estudio y profesora adjunta del departamento de psicología de la UCLA.

"Nuestros resultados demuestran que lo que realmente buscan es contenido, personajes y amistades que se sientan reales y reflejen experiencias cotidianas con las que puedan identificarse auténticamente", agregó Uhls.

El estudio también recoge que el 57 % de la juventud encuestada en EE UU mira medios tradicionales "más de lo que creen las generaciones anteriores, mientras que más de la mitad de los participantes dijeron que hablan más sobre lo que miran que sobre el contenido de las redes sociales".

El 78,4 % de los encuestados afirmó que ve televisión y películas en YouTube o plataformas sociales con cierta frecuencia.

La muestra de este estudio incluyó a 1.500 adolescentes de entre 10 y 24 años, preguntados por "sus percepciones, opiniones y creencias sobre varios tipos de medios populares, incluyendo programas de televisión, películas, videojuegos y medios digitales", concluyó el estudio.