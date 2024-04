La hija de Bruce Lee rompe su silencio: "Era estricto, pero me quería mucho"

Han pasado más de cincuenta años desde la trágica muerte de Bruce Lee, pero su legado sigue vivo. Y siempre lo estará gracias a su hija, Shannon Lee, que estos días publica un libro de memorias marcado por la tragedia. No solo de la pérdida de su padre cuando ella era apenas una niña si no también de la que llegaría casi veinte años después, con el fallecimiento accidental de su hermano, Brandon Lee, durante el rodaje de "El cuervo".

A sus 54 años, Shannon Lee publica ahora "In My Own Process", libro que sumado a la nueva relevancia del polémico remake de "El cuervo", criticado duramente por el director de la película original, ha devuelto a la palestra un apellido marcado por la tristeza. En una entrevista con el medio británico"The Guardian", Lee se describe a sí misma como una "buscadora", que siempre ha estado interesada en diferentes caminos hacia la "sanación". Fue inspirada por su padre, quien era un filósofo de corazón y un prolífico escritor de diarios, constantemente escribiendo sus pensamientos y sentimientos sobre la vida y el trabajo en una pila cada vez mayor de cuadernos.

Las lecciones de la muerte

Shannon, que defiende que su padre era "mucho más que el tío aquel del kung-fu", también recuerda el lado más personal del mito: "Era estricto, pero me quería mucho. Su amor era muy fuerte", explica, antes de continuar, sobre la popularidad de un actor que llegó a paralizar Hong Kong entero: "Fue un espectáculo. Solo recuerdo este estado de disociación y shock mientras éramos arrastrados por el cortejo".

Luchadora contra el racismo, tal y como lo fue su padre, Shannon Lee también reflexiona en sus memorias sobre la muerte y cómo ha parecido marcar a su familia durante décadas: "La muerte ha sido una maestra muy valiosa para mí. Me ha enseñado a vivir. Cuando alguien a quien amas muere, te enfrentas a la noción de la mortalidad y te ves obligado a aprender a dejar ir. Porque si intentas aferrarte demasiado, destruirá tu vida. Es una lección difícil y lleva mucho tiempo llegar a comprenderla. Y, al final, lo logras. Llegas a ese punto".