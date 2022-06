La colección privada de joyas de La Baronesa Thyssen, una de la más importantes del mundo

Hablar de Maria del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra (Barcelona, 23 de abril de 1943) o mas conocida como Tita Cervera, es hablar de arte, de historia y de rebeldía. Una de las mujeres españolas más influyentes en el mundo del arte y poseedora de una colección privada de alta joyería a la altura de su imponente colección de cuadros. En el año 2016 organiza una exposición en el Museo Thyssen, con las 100 piezas más importantes de dicha colección, muchas de ellas son de la firma Bulgari, pero no son las más importantes de su impresionante joyero. Repasemos algunas de ellas.

Diamante “Estrella de La Paz”

Este espectacular diamante regalo de su marido Hans Heinrich Von Thyssen- Bornemisza, (1921-2002) El Barón Thyssen, fue uno de sus regalos de boda. Tita lo ha lucido en muy pocas ocasiones, sólo el día de la celebración de su fiesta nupcial con Heini en el castillo de Daylesdorf y el día de la inauguración de la exposición de las joyas en el Thyssen. Como ella misma confiesa luce pocas piezas juntas: “Todas mis joyas son únicas y diferentes, si te pones más de una joya a la vez la gente no podrá disfrutarlas”. El imponente diamante sin faltas más grande del mundo con sus 179 quilates, tiene un valor de casi 4 millones de euros que bien los vale ya que, Tita y su marido, se conocieron gracias a él. La Baronesa lo había visto varias veces en Harry Winston en Ginebra, y de hecho le habían dejado a solas junto a él para que pudiera tocarlo y disfrutarlo...”Me dijeron que estaban pensando en hacer algo creativo con él y cortarlo... resultó que el propietario de esa magnífica piedra no era otro que El Barón Thyssen” comenta Tita a Dominick Durre en el libro “Mansions of limbo”. Hoy en día su precio oscilaría los 7 millones.

Imagen de Tita Cervera y el imponente diamante "Estrella de la Paz", regalo de su marido Heini Thyssen. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La batalla del Barón con su ex mujer, una modelo brasileña llamada Denise Shorto, por las joyas que él le regaló y en especial por esta impresionante y única pieza, acabó con la victoria de Heini y por la que ella recibió una suculenta suma de dinero. Con el tiempo, este solitario se convirtió en un colgante enmarcado por 102 brillantes y nueve óvalos de rubíes. Guardado en una caja fuerte de máxima seguridad, sólo salía para esas ocasiones especiales y siempre custodiado por dos guardaespaldas que la propia compañía de seguros ponía a disposición de Tita para su protección. La Baronesa siempre ha sido una apasionada de las joyas, sus firmas fetiche Cartier y Bulgari, siendo esta última su favorita y en cuyo escaparate vio en una ocasión, unos pendientes y un collar de esmeraldas, sus favoritas, y se lo comentó al Barón quien le contestó con rotundidad: “Cómpratelos”!, mandó a su chófer a la tienda con un talón firmado por valor de 50 millones de pesetas, por lo que ya fue considerada una de sus mejores clientas. En el año 2012 cedió parte de las joyas Bulgari de su colección privada para una exposición de la casa en el Grand Palais de París, en el año 2014 volvió a cederlas para la inauguración de la tienda en Roma y en 2015 para la de Madrid. Todo esto no fue más que la antesala de la exposición “Bulgari y Roma” que el museo Thyssen-Bornemisza llevó a sus salas en el año 2016. “Las joyas son piedras bellísimas que están en la naturaleza y a las que luego unos artesanos magníficos le dan su toque creativo, son como pequeñas obras de arte”. (Tita Thyssen)

Portada de la revista del Museo Thyssen sobre la exposición de joyas de Bulgari: "Bulgari y Roma" FOTO: Museo Thyssen

“Devant-de-Corsage”

Como ya vimos en el artículo de MARZO joailleurs, “El Devant-de-Corsage” es una de las piezas de altísima joyería que el Rey Alfonso XII le entrega a su mujer María Cristina como regalo de boda. Esta impresionante pieza se presentó en una subasta de Christie´s en Suiza como la pieza más importante del catálogo. Rahul Kadakia, director internacional de Christie’s, la definió como: “Una majestuosa joya que es la máxima personificación de la joyería europea del siglo XIX. Una rara joya ceremonial de una ilustre procedencia y de un esplendor natural”. Realizada en platino, oro y diamantes, se esperaba recaudar entre un millón y medio y dos millones de euros con su venta, ya que mantenía su aspecto con el paso del tiempo y todos sus brillantes originales, probablemente de origen brasileño, tallados a mano. El colgante inferior y los flecos laterales que llevaba en origen, eran desmontables y es muy probable que cuando El Barón la adquirió ya no le pertenecieran, una lástima. Salió a la venta por 580.000 euros. La puja mas alta alcanzó los 850.000 euros. La oferta fue rechazada por la casa de subastas al no alcanzar el mínimo marcado. Esta impresionante joya está tasada entre 1.330.000 y 1.770.000 euros. Se desconoce si la Baronesa sigue siendo hoy en día la propietaria de tan histórica pieza.

Los Barones Thyssen y el regalo de boda de Heini para su mujer; El "Devant-de-Corsage" de la Reina María Cristina. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Tita es poseedora de aderezos completos de collares, pendientes, pulseras y sortijas de esmeraldas de una espectacular pureza. La Baronesa ha dispuesto en su testamento que su exclusiva colección de joyas vaya a parar a manos de sus dos hijas, Sabina y Carmen. Sin duda Carmen Cervera es una mujer con una impactante vida no sólo vinculada al arte sino también al mundo de la alta joyería.