Esta es la historia de la ciudad sumergida de Atlantis y otros 5 mundos perdidos

La legendaria ciudad sumergida de Atlantis ha fascinado a los seres humanos durante mucho tiempo como una representación del paraíso perdido. Pero no es el único lugar misterioso que el paso del tiempo ha convertido en leyenda. Estos son algunos ejemplo de otros cinco mundos perdidos que han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia.

Atlántida

Ilustración de la Atlántida FOTO: La Razón (Custom Credit)

La isla ficticia de la Atlántida se introdujo por primera vez en los diálogos alegóricos de Platón, Timeo y Critias. En dichos relatos, la isla aparece como una potencia militar que existió nueve mil años, antes de la época del legislador ateniense Solón (alrededor del siglo V a.C.), quien, según Platón, es la fuente del relato. En los diálogos de Critias, Atlantis lanza un ataque contra Atenas, al que Atenas responde con una fuerza sin precedentes. Eventualmente, los dioses le dan la espalda a la “isla de Atlas”, quemándola hasta convertirla en cenizas y haciendo que la isla se derrumbara sobre sí misma debido a una serie de grandes terremotos.

Por otro lado, aunque la propia Atlántida desempeñó un papel relativamente pequeño en la obra de Platón, ha sido representada en muchos otros movimientos artísticos y literarios como una utopía perdida. Es comúnmente aceptado que la Atlántida era ficticia. Sin embargo, muchos estudiosos a lo largo de los años han argumentado que Platón pudo haber basado la historia de la destrucción de la Atlántida en hechos de la vida real. Este tipo de investigación se llama geomitología, o lo que es lo mismo, la búsqueda de un evento geológico real que pudo inspirar mitos sobre la gran creación o destrucción de lugares. Los mitos pueden ser formas descabelladas de explicar hechos reales y pueden tener algo de verdad. Un ejemplo es la ciudad de Dwaraka, que se dice que fue visitada por el dios hindú Lord Krishna. Después de que el Señor Krishna se fue, la ciudad se hundió en el Mar Arábigo. Se pensaba que Dwaraka era un lugar mítico, muy parecido a la ciudad de Atlantis. Pero en 1963, los arqueólogos encontraron restos de la ciudad hundida frente a la costa de la India, donde se dice que estuvo. Este hallazgo plantea dudas sobre si realmente existieron otras ciudades perdidas. Después de todo, Platón vivió en una parte del mundo que a menudo estaba sujeta a tsunamis y terremotos.

Lemuria

Mapa de Lemuria según William Scott-Elliott (1896) FOTO: William Scott-Elliott Creative Commons

Según la leyenda, Lemuria fue un continente que existió en el Océano Índico, justo al sur de la actual Sri Lanka. Sin embargo, según los conocimientos modernos de las placas tectónicas muestra que Lemuria, tal como se describe típicamente, nunca podría haber existido. Gran parte de la publicidad que rodea a Lemuria se debe al zoólogo británico Philip Sclater. Los lémures de Madagascar, una especie de primate que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, desconcertaron a Sclater. No obstante, descubrió que los registros fósiles de los lémures existían en la lejana India, pero no en la cercana África, y llegó a la conclusión de que algún continente más grande debió haber conectado alguna vez a los dos. En 1864, escribió en “The Quarterly Journal of Science”: “Las anomalías de la fauna de mamíferos de Madagascar se pueden explicar mejor suponiendo que un gran continente ocupó partes de los océanos Atlántico e Índico y que este continente se dividió en islas, de las cuales algunas se fusionaron con África y otras con lo que ahora es Asia. En Madagascar y las Islas Mascareñas tenemos reliquias existentes de este gran continente, para el cual debería proponer el nombre de Lemuria”.

Sin embargo, una explicación más probable para las anomalías señaladas por Sclater es Pangea, el supercontinente que los fósiles y la geología de los continentes modernos indican que se desintegró hace 175 millones de años.

Ys

Concept Art Ciudad Sumergida FOTO: La Razón (Custom Credit)

La mitología bretona sostiene que una ciudad conocida como “Ker Ys” una vez se elevó sobre la bahía de Douarnenez, en la región francesa de Bretaña. La leyenda cuenta que el rey Gradlon de Cornuaille se enamoró de una maga conocida como Malgven, con la que tendría una hija llamada Dahut, sin embargo en el parto la madre muere y, para proteger el único recuerdo vivo de su esposa, su hija, el rey construye Ys, una ciudad preciosa en la orilla del mar protegida por grandes diques.

Aunque fue Dahut la causa de su creación, también sería, en parte, quien provocaría la desaparición de su amada ciudad. Se dice que la hija del rey Gradlon era malvada y amaba las orgías, algo intolerable a ojos de los dioses, y que a menudo asesinaba a sus propios amantes cuando llegaba la mañana. Eventualmente, un apuesto caballero rojo llegó a Ys pero no pudo pasar las puertas de la ciudad, aunque Dahut quería dejarlo entrar. Sabiendo que solo su padre tenía las llaves de las puertas de la ciudad, las buscó y se las dio al caballero. Desafortunadamente, el caballero era el diablo, quien abrió los grandes diques dando paso al mar embravecido, tragándose todo Ys. Por último, Gradlon tomó su caballo, conocido como Morvac’h, y trató de salvar la vida su vida y la de su hija, pero el corcel no pudo con el peso de ambos. En ese momento, ante ellos apareció Saint Guénolé, que ordenó varias veces a Gradlon que arrojara a las aguas a su hija, cosa que finalmente haría con todo el dolor de su corazón.

La historia de Ys es muy similar a la de Sodoma y Gomorra, una ciudad que supuestamente es pecaminosa a los ojos de una entidad más grande, por lo que debe ser destruida. La gente de Ys se acostumbró a su riqueza y formas hedonistas, tanto que olvidaron que eran meros humanos a merced de los dioses. Ys se fue hace mucho tiempo, pero entre los lugareños de la costa de Bretaña hay una leyenda que dice que en un día en que las aguas están tranquilas, si escuchas atentamente, puedes escuchar los repiques apagados de las campanas en las profundidades del mar. Y, según la profecía, el primer joven que oiga el tañido de la campana sumergida podrá salvar el reino. La ciudad entera emergerá entonces y los habitantes de Ys regresarán de su largo destierro bajo las aguas, al igual que la princesa Dahud, quien se casará con el valiente que haya oído la campana y de este modo se convertirá en el nuevo rey de Ys.

Thule

Thule como Tile en la Carta Marina de Magnus. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Considerado un misterioso lugar del norte por muchos cartógrafos europeos clásicos, se pensaba que Thule era una especie de isla situada en los confines del fin de la Tierra. La Carta Marina publicada en 1539 por el escritor sueco Olaus Magnus, sitúa a Thule justo al noroeste de las islas Orcadas de Escocia, y la ilustra rodeada de grandes monstruos marinos. El poeta romano antiguo Silius Italicus dijo que la gente de Thule se pintaba de azul cuando iban a la batalla en carros. Cazaban ballenas de Groenlandia (los monstruos marinos a los que Magnus probablemente se refería) así como focas y usaron cada parte de los animales que atraparon. Sus casas estaban hechas de huesos de ballena y su ropa estaba hecha de piel de foca que los mantenía calientes y resistentes al agua. Thule debe una de sus primeras menciones al explorador griego Pytheas, quien lo describió como un lugar donde la tierra y el mar se difuminaban “en la consistencia de las medusas”. Virgilio acuñó el término “Ultima Thule” para referirse a cualquier lugar que parece inalcanzable. La mayoría de los cartógrafos modernos sostienen, sin embargo, que Thule probablemente era la actual Noruega o Islandia, que aún habría parecido muy exótica para Virgilio y sus compañeros. Sin embargo, algunos creen que Thule realmente existió en algún momento y fue arrastrada por el aumento del nivel del mar.

Iram de los Pilares

Las ruinas del oasis de Ubarite y su pozo hundido. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Al-Fajr, el capítulo 89 del Corán, describe la destrucción de las personas no creyentes y los habitantes de Iram de los Pilares. Nadie sabe exactamente dónde se encontraba Iram de los Pilares, también llamado a veces “La Atlántida de arena”. Lo que se esboza en la historia es que la ciudad desapareció de una manera aterradora. Iram de los Pilares era una gran metrópolis habitada por un pueblo conocido como Ad. Un pueblo que, al igual que la ciudad de Ys, se enfrentó a un destino similar a Sodoma y Gomorra. Los Ad se apartaron de la palabra de Alá y llevaron una vida de procrastinación y maldad. Aunque se les dio la oportunidad de redimirse cuando Alá envió al profeta Hud a Iram. En el momento en el que el profeta convocó al rey Shaddad y su pueblo de regreso al redil del Islam, se rebelaron. Y así, se levantó una tormenta de arena durante siete noches y ocho días y toda la ciudad fue consumida por el desierto. En la década de 1990, un equipo de arqueólogos descubrió la ciudad perdida de Ubar, que algunos creen que es el Iram del que se habla en el Corán. También se descubrió una gran fortaleza, de la que faltaban partes que se suponía que habían caído en un sumidero, todo lo cual respaldaba aún más la teoría de que Ubar e Iram podrían ser el mismo lugar.

Agartha

Existen numerosas historias a lo largo de diferentes culturas de túneles y comunidades subterráneas debajo de la superficie de la Tierra. El naturalista romano Plinio el Viejo explicó que aquellos que escaparon de la desaparición de la Atlántida huyeron al centro de la Tierra. Si bien este “inframundo” tiene muchos nombres, Agartha (o Agharti), en lo que todos los relatos coinciden es que es un lugar donde el mundo está conectado por caminos subterráneos y túneles. Algunos creyentes de Agartha incluso argumentan que existe otro mundo debajo de nosotros y sirve para contrarrestar nuestra energía. Si bien vivimos en un estado de emociones intensas, violencia e ideología exagerada, este mundo que se arrastra bajo nuestros pies es, simplemente, todo lo contrario. Sin embargo, en algunas religiones se cree que Agartha es una tierra repleta de demonios y monstruos.

Las personas que creen en la existencia de Agartha a menudo se denominan “Terraterras huecos” por su creencia de que el escurridizo núcleo interno de la Tierra es en realidad una civilización próspera y no una bola de hierro sólida como creen los científicos. Creen que hay una entrada secreta a Agartha que está escondida en el desierto de Gobi. Se dice que los propios agarthianos construyeron esta entrada con una tecnología tan avanzada que los humanos de la superficie no serían capaces de detectarla. Dentro de Agartha hay varias ciudades, siendo la capital Shambala. El ocultista francés Alexandre Saint-Yves d’Alveydre afirmó que el potencial de este mundo solo podría desbloquearse “cuando la anarquía de nuestro mundo sea reemplazada por la sinarquía”.