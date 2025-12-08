Las 225 estatuillas que pueden reescribir la historia del antiguo Egipto

El arqueólogo francés Frédéric Payraudeau, de la Universidad de la Sorbona, ha anunciado el descubrimiento de más de un centenar de estatuillas, que por si inusual ubicación, podría reescribir la historia de los enterramientos en el antiguo Egipto.

El impresionante tesoro, compuesto por 225 estatuillas, ha sido hallado por los investigadores bajo capas de limo en la cámara norte del rey Osorkon II. La tumba se encuentra en el distrito de Husseiniya, ahora enterrada pero donde históricamente se encontraba la rama tanítica del río Nilo.

Las estatuillas se encontraban cerca de un sarcófago sin decorar y cuyo dueño ha permanecido sin identificar durante muchos tiempo. Ahora, con este descubrimiento, los arqueólogos sugieren que la tumba pertenece a Shoshenq III, uno de los gobernantes más influyentes de la dinastía 22 y un rey conocido por su obra arquitectónica en Tanis.

El hallazgo abre, asimismo, el debate sobre las tradiciones funerarias egipcias y por qué Shoshenq III fue sepultado en el interior de la tumba de otro rey, Osorkon II en este caso.

225 figuras para reescribir la historia

Las 225 estatuillas, la mitad de ellas femeninas, fueron encontradas en perfecto estado de conservación en el barro y todas ellas forman un patrón que podría ser ritual. Las figurillas estaban colocadas en filas horizontales formando una estrella. .

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades (SCA) Mohamed Ismail Khaled describió el descubrimiento como "un momento histórico para las excavaciones de Tanis", señalando que no ha surgido una revelación igualmente significativa desde mediados del siglo XX.

Hizo hincapié en que la identificación del dueño del sarcófago puede ayudar a responder preguntas más amplias sobre las tradiciones funerarias reales durante el Tercer Período Intermedio, particularmente si Shoshenq III fue enterrado dentro de la tumba de Osorkon II o si sus bienes funerarios fueron transferidos allí posteriormente para su protección.

Por su parte, Hesham Hussein, jefe del Departamento Central de Antigüedades del Bajo Egipto, explicó que el descubrimiento es parte de una iniciativa más amplia de conservación.

Misión francesa en Tanis

La misión francesa, que ha estado activa en Tanis desde 1929, está trabajando actualmente con el Consejo Supremo de Antigüedades en un proyecto de protección integral que incluye la instalación de un refugio moderno sobre las tumbas reales y una extensa desalinización y limpieza arquitectónica.

El arqueólogo francésvdijo, por su parte, que la siguiente fase del trabajo incluirá un estudio detallado de las inscripciones recién encontradas y una limpieza continua de la cámara norte de la tumba, lo que puede dar más pistas sobre las circunstancias del entierro de Shoshenq III.

"Sigue siendo incierto si el rey fue enterrado directamente dentro de la tumba de Osorkon II o si su equipo funerario se trasladó allí", ha explicado