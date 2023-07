Las 8 frases de Nelson Mandela que te inspirarán hoy

Nelson Mandela fue un ejemplo para muchas personas. Su tesón y su lucha contra el racismo, la pobreza y la desigualdad social inspiraron a muchos y, por ello, aun sigue siendo recordado en la actualidad. Por su lucha fue encarcelado durante 27 años, hasta que en 1990 lo liberaron gracias a multitud de campañas internacionales que se hicieron a su favor.

En 1994 consiguió que se realizarán las primeras elecciones generales con sufragio universal en la República de Sudáfrica. Un importante cambio en el que Nelson Mandela resultó elegido. Gobernó hasta 1999 y durante toda su vida, dejó grandes lecciones que aun cobran sentido en la actualidad.

Estas son 10 de las frases más icónicas de Nelson Mandela

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo"

Nelson Mandela pronunció esta célebre frase junto a su mujer Graça Machel en abril del año 2002 cuando pidieron a todos los Gobiernos proporcionar una enseñanza gratuita básica y de calidad a todos los niños.

"La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre"

Una frase icónica en la que Mandela recordaba que no era mejor quien siempre se mantenía en pie, sino el que se caía y se volvía a levantar para seguir luchando.

"Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien"

Con esta frase, Nelson Mandela recordaba que no existe el momento perfecto para hacer tal cosa. De la misma manera, animaba a hacerlo en cualquier momento, dado que para él "siempre es el momento oportuno".

Los niños y las niñas no solo son el futuro de la sociedad sino el futuro de las ideas

El exgobernador dio muchos discursos con la esperanza de conseguir una educación digna y gratuita para todos los niños. Hizo hincapié en buena parte de su vida en esta idea porque sabía que luego los más pequeños serían el futuro.

"Todas las personas debemos preguntarnos: ¿he hecho todo lo que está a mi alcance para lograr una paz y una prosperidad perdurables en mi ciudad y mi país?"

Con esta cuestión, Nelson Mandela invitaba a reflexionar a todos aquellos que le escuchaban siempre. Pues aplaudir sus ideas lo hacían muchos, pero solo unos pocos eran activistas en la causa.

"Una nación no debe juzgarse por cómo trata a su ciudadanía con mejor posición, sino por cómo trata a quienes tienen poco o nada"

Él siempre fue un hombre comprometido con los derechos humanos por lo que luchaba contra la pobreza y la desigualdad. Por ello, en sus discursos también recordaba que los que gobernaban debían mirar más por las personas con pocos recursos en vez de darles más ventajas a las personas ricas.

"Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar. También se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario"

Nelson Mandela también luchaba contra el odio y el racismo. Por ello, invitaba a reflexionar con esta frase en la que explicaba que el odio es aprendido y que no es un sentimiento que llega a la persona como el amor.

"No me juzguéis por mis éxitos. Juzgadme por todas las veces en que he caído y me he vuelto a levantar"

Nelson Mandela no quería ser recordado por los éxitos que tuvo en vida, sino por el recuerdo de todas las veces que cayó y pese a las dificultades no se rindió y se volvió a levantar. Como por ejemplo cuando estuvo más de 25 años encarcelado viviendo vejaciones y castigos a diario.

Hoy, 18 de julio, hace 105 años desde su nacimiento en 1918. Un hombre que luchó y que nunca se rindió pese a las dificultades que le impuso la vida. En la actualidad su lucha, su tesón y su activismo siguen siendo un ejemplo para muchos.