Reabre 2.000 años después un tunel secreto empleado por los emperadores romanos en el Coliseo

Por primera vez en casi 2.000 años, el Coliseo de Roma permitirá a los visitantes recorrer un pasadizo secreto utilizado por los emperadores romanos para acceder discretamente a su palco de honor. Conocido como el “Pasaje de Cómodo”, esta estructura restaurada será accesible a partir del 27 de octubre, ofreciendo una experiencia única que conecta directamente con el corazón del poder imperial y los espectáculos gladiatorios de la antigüedad.

El túnel, con forma de “S”, se extiende desde el exterior del anfiteatro hasta el palco reservado para el emperador, permitiéndole ingresar sin ser visto por el público. Fue nombrado en honor al emperador Cómodo (180–192 d.C.), célebre por su obsesión con los combates en la arena y retratado en la película Gladiator. Según fuentes históricas, Cómodo habría sobrevivido a un intento de asesinato mientras atravesaba este mismo pasadizo.

Restauración y hallazgos arqueológicos

El proyecto de restauración, llevado a cabo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, incluyó trabajos de conservación estructural, recuperación de estucos decorativos y la instalación de una pasarela para visitantes. En la entrada del túnel se encontraron representaciones artísticas de cacerías de jabalíes, peleas de osos y acrobacias, que servían como preludio visual a los espectáculos sangrientos del Coliseo.

Barbara Nazzaro, arquitecta responsable de la obra, explicó que “con un poco de imaginación y la ayuda de reconstrucciones virtuales, los visitantes pueden apreciar los frescos, mármoles y decoraciones originales que cubrían las paredes”. Además, se ha instalado un sistema de iluminación que simula la luz natural que antiguamente se filtraba por las bóvedas del pasadizo.

Aunque el tramo principal del túnel ya está abierto, una segunda fase de restauración está prevista para 2026, centrada en la sección que se extiende más allá del perímetro del Coliseo. Los arqueólogos aún desconocen el destino final del corredor, lo que añade un componente de misterio a esta joya arquitectónica recién revelada. La apertura del “Pasaje de Cómodo” marca un hito en la preservación del patrimonio romano y en la accesibilidad pública a espacios que antes estaban reservados a la élite imperial. Para los visitantes, representa una oportunidad de caminar literalmente por los pasos de los emperadores, en uno de los monumentos más emblemáticos del mundo antiguo.