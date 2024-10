Ni imprimido ni freído: así se dice según la RAE

¿Quién no ha tenido dudas a la hora de escribir? Especialmente cuando se trata de los participios. Hay algunas palabras que llevan generando debates sobre si su uso es correcto o no. La RAE ha aclarado estas dudas y, a pesar de la confusión generado en determinados casos, tiene la respuesta.

Imprimido o impreso: ¿cuál es la forma correcta?

Empecemos por uno de los casos más debatidos: el participio del verbo imprimir. Tradicionalmente, muchos aprendieron que la forma correcta era "impreso", pero en la actualidad "imprimido" también es aceptada. La RAE considera ambos participios correctos, aunque especifica diferencias de uso.

Impreso: Se prefiere cuando se utiliza en construcciones de tiempo compuesto. Por ejemplo: "He impreso el documento". Esta forma es la más común y estilísticamente preferida en la lengua culta.

Imprimido: Aunque es menos usada, también es correcta, especialmente en contextos más coloquiales o informales. Sin embargo, suele emplearse más en verbos en voz pasiva o perifrástica, como en "tiene el informe imprimido" o "había imprimido varios folletos".

Es importante señalar que "impreso" también tiene valor de adjetivo, por ejemplo, cuando se habla de algo que ya está hecho, como "el libro impreso" o "un cartel impreso".

Freído o frito: las diferencias según la RAE

Otro caso de confusión frecuente es el verbo freír. La duda sobre si decir "frito" o "freído" tiene una explicación similar al caso de "imprimido".

Frito: Esta es la forma más usada y también preferida en el lenguaje cotidiano y culto. Se emplea principalmente en los tiempos compuestos, como "he frito las patatas" o "las patatas están fritas".

Freído: Aunque menos común, es igualmente correcta y sigue siendo válida según la RAE. Generalmente, esta forma es utilizada con verbos auxiliares o en estructuras pasivas. Por ejemplo: "Tiene los huevos freídos".

A pesar de la corrección de ambas formas, "frito" es mucho más usada y aceptada en la lengua escrita y hablada, siendo considerada la opción más natural.

Participios regulares e irregulares: cómo funcionan

Para comprender mejor por qué existen estas variaciones, es esencial conocer la diferencia entre los participios regulares e irregulares. Los participios regulares se forman añadiendo "-ado" a los verbos terminados en "-ar" y "-ido" a los verbos terminados en "-er" o "-ir". Sin embargo, algunos verbos tienen participios irregulares, que son los que más causan confusión.

Regular: Verbo freír → freído

Verbo freír → freído Irregular: Verbo freír → frito

Lo mismo ocurre con imprimir:

Regular: Verbo imprimir → imprimido

Verbo imprimir → imprimido Irregular: Verbo imprimir → impreso

Cuándo usar cada forma

Ambas formas son gramaticalmente válidas, peroo en adjetivos, como en "documento impreso" o "patata frita". En cambio, los regulares son más utilizados en la construcción de tiempos compuestos en algunos dialectos y situaciones específicas.

Tanto "imprimido" como "impreso", y "freído" y "frito" son correctos, pero la RAE establece ciertas preferencias en el uso de las formas irregulares en los tiempos compuestos y adjetivos. Por tanto, en el día a día, es más natural decir "he impreso" o "he frito", pero no hay error en utilizar las formas regulares. Lo importante es adaptarse al contexto y al registro en el que uno se expresa.