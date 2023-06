Isamay Benavente: los nuevos aires del Teatro de la Zarzuela tienen, por primera vez, nombre de mujer

Han tenido que pasar 167 años de historia para que el coliseo de la Plazuela de Teresa Berganza sea dirigido por una mujer, “un hecho histórico que nos alegra, pero también nos entristece por el tiempo que se ha tardado”, ha señalado Joan Francesc Marco, actual director general del Inaem, que presentó ayer a Isamay Benavente (La Línea, 1965) como su nueva directora del Teatro de la Zarzuela sustituyendo a Daniel Bianco, que ha estado al frente de la casa los últimos ocho años.

La nueva directora, licenciada en Derecho, es una mujer de contrastada trayectoria en la gestión cultural y una estrecha vinculación con la música y la danza española. Lleva al frente del Teatro Villamarta de Jerez desde 2008, además es directora del Festival de Jerez y presidenta de Ópera XXI. “Su proyecto fue elegido en marzo de entre 26 candidatos, de los que el 24 % eran mujeres”, ha señalado Marco. Benavente, que se incorporará al cargo el 1 de noviembre, señaló cuáles van a ser las líneas maestras de su mandato, que apuesta por ser continuista “por la alta valoración que tengo sobre el trabajo realizado por Bianco, que es mucho y muy bueno y ha hecho que el teatro sea el referente de todos los cantantes y directores españoles”, señaló.

“Mi proyecto, como no podía ser de otra manera, tiene como protagonista absoluto la zarzuela, que es el género que nos cuenta mejor como españoles, el que nos refleja y al que tenemos mirar para ver qué queda de nosotros. La zarzuela es el género que nos hemos dado para presentarnos en toda España y en el mundo y esa quiero que sea una mis líneas de trabajo”, afirmó Benavente. “Mi desafío es intentar llegar a todos los rincones de España con nuevas producciones, con el Proyecto Zarza, que me parece valiosísimo, y todas las demás actividades que ya se hacen, quiero continuarlas y revitalizarlas, y, sobre todo, promocionar la zarzuela internacionalmente, ese es otro gran reto que me he propuesto, que se nos conozca por nuestro género, nuestra música y nuestro patrimonio de maravillosas páginas musicales compuestas por artistas españoles”. En ese sentido, Benavente anunció la incorporación de José Miguel Pérez Sierra como nuevo director musical de la Orquesta y Coro del teatro, sustituyendo a Guillermo García Calvo, porque “dada su trayectoria internacional, creo que puede apoyar ese proyecto de difusión del género también fuera de nuestras fronteras”.

La nueva directora quiere seguir con el trabajo de “preservar el género manteniendo el nivel de calidad, pero también rescatar esas partituras olvidadas, que son muchas aún, y difundirlas. Mi empeño es trabajar para seguir conociendo esos tesoros que aún permanecen escondidos”. Como novedoso, Benavente quiere hacer una gran apuesta por la danza, “que va a ser parte estructural de mi proyecto –afirmó-. Este es un tema que he trabajado mucho gracias al Festival de Jerez, fundamentalmente danza española y flamenca, que tanta relación tienen tanta con la zarzuela. Este teatro ya es la casa de la danza, del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza, y voy a intentar aunar esa relación ampliando los espacios para ello, además de abrir el teatro a compañías particulares que están haciendo un trabajo impresionante y quiero que éste también sea su escaparate”, declara una ilusionada directora, que manifiesta su otro gran desafío, “articular relaciones estables con otros centros líricos, nacionales e internacionales, un reto en el que me quiero empeñar apostando por la sostenibilidad, y esto habla de la difusión de las producciones, que viajen a otros teatros y se sigan viendo en todos los sitios”.