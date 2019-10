Jane Fonda: Así será Greta Thunberg a los 80 años

«Estar tan bien es genética... y el dinero también ayuda», dijo Jane Fonda durante una entrevista que concedió el año pasado a la revista «Love». Para la actriz, de 81, envejecer es «liberador». Y, más aún, cuando tienes productos que tapen las arrugas y rejuvenezcan, al menos, un lustro. Sin embargo, su rostro cuidado y enérgico no solo se ha reflejado en anuncios de L’Oréal o en portadas de revistas de moda, donde se muestra como la exitosa actriz que cuida su físico, sino que también ha dado la vuelta al mundo de otra manera: protagonizando manifestaciones. El activismo de Fonda se remonta a los 50 y continúa hasta hoy. La actriz continúa apareciendo en la primera línea de las protestas, donde parece olvidarse de las patas de gallo para «luchar» contra las injusticias políticas y sociales del mundo. En julio de 1972, la que protagonizó «Barbarella» se embarcó en un viaje que marcó tanto su vida como su figura pública hasta hoy: visitó Vietnam. Y no como turista, sino como parte del activismo creciente en aquella época contra la guerra que asolaba el país. Fue entonces cuando emergió el movimiento «hippie» y Fonda no dudó en unirse a la causa, aunque sin vivir en el campo y cuidando su higiene. Una vez en Hanói, se reunió, fotografió y habló con los soldados vietnamitas, aprovechando para arremeter contra Estados Unidos. Tal era su decisión que incluso invirtió dinero en campañas para sufragar al Partido Demócrata. Esto le valió el odio del gobierno de su país, así como la declaración de persona «non grata» por el FBI. Sin embargo, la inmersión en el activismo de Fonda no fue puntual.