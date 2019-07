Javier Solana, nuevo presidente del Patronato del Museo del Prado

El Patronato del Museo del Prado ha elegido este jueves, en una reunión extraordinaria, a su nuevo presidente: Javier Solana. El puesto había quedado vacante desde el pasado 6 de marzo debido al repentino fallecimiento a los 78 años de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución, y que estuvo al frente de este organismo desde 2012.

Bajo su mandato se acometieron las actividades del Bicentenario, que se están celebrando desde finales de 2018, y también se adquirió “La virgen de la granada” de Fra Angelico. Además de ser uno de los grandes impulsores para que la pinacoteca obtuviera el reconocimiento que ha supuesto recibir el Premio Princesa de Asturias, que se le entregará el próximo octubre.

Javier Solana aprovechó sus primeras palabras para elogiar la labor de su antecesor y destacar “su total compromiso con la institución durante los siete años en los que estuvo al frente”. Después señaló que él es un “ejemplo director de cómo ejercer este cargo tan relevante, respetando a todos, pero defendiendo con firmeza la independencia y criterio del Museo del Prado, que es una de las cumbres de la cultura universal”. No quiso dejar de alabar las conmemoraciones de este año y resaltó que se “está llevando adelante con un gran y completo Bicentenario, a la altura de la institución y de lo que esta representa para la sociedad española”.

El ministro de Cultura, José Guirao, ha aplaudido esta decisión y ha declarado que el perfil “institucional” de Javier Solana y su “larga y fecunda trayectoria de servicio público le acompaña y sus éxitos de gestión tanto en el área de la Cultura como de las Relaciones Internacionales y, también, en la Unión Europea”.

Solana, en su primera comparecencia, declaró que “estoy entusiasmado y este es un día de enorme alegría para mí. He tenido con el Prado una relación muy fuerte cuando fui ministro de Cultura. Lo importante no es lo que se ha hecho, sino lo que hay que hacer. Hay un plan trazado. Vamos a terminar lo que estaba planeado para el bicentenario y también para la ampliación del museo que es una operación importante y compleja y que espero que la llevemos a cabo en el calendario previsto”. Luego comentó: “Después de 15 años en el Prado que me hayan reconocido aquí y para estar en esta situación es un gran placer y un honor”.

Javier Solana ocupó diferentes ministerios y puestos de responsabilidad durante los gobiernos sucesivos de Felipe González. Así estuvo al frente de las carteras de Cultura, Educación y Ciencia, Asuntos Exteriores y la portavocía del Gobierno. Pero, sobre todo, es recordado, sobre todo, por ser un alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, y comandante de la Eufor. Después de varios comentarios, murmullos y conjeturas, en los que se especulaba sobre la posibilidad de que una mujer pudiera acceder a este cargo (se hablaba de Alicia Koplowitz, que, precisamente, había donado a la colección el retrato de “Josefa del Águila Ceballos, luego marquesa de Espejo” (1852), de Federico Madrazo). Pero, al final, se ha optado por Javier Solana, un hombre que ya había establecido vínculos con El Prado y que lo conoce bastante bien. De hecho, a lo largo de la década de los ochenta ayudó que se conforma como una institución autónoma, aunque dependiente del Ministerio de cultura, un hecho determinante en el camino hacia el futuro de estas salas y el que, por tanto, ha perfilado su nuevo diseño.

Solana, que debido a la intermediación de Ángeles González Sinde, entró como miembro del Patronato en 2010, ha desarrollado una labor cultural enorme en nuestro país. En mayo de 1986 fue quien inauguró el Centro de Arte Reina Sofía, que se ha convertido en una de las referencias museísticas de la capital y del país. También ha sido una persona clave para que la Colección Thyssen acabara instalándose en Madrid. De hecho, él fue el responsable del acuerdo que se rubricó a finales de los ochenta. Javier Solana fue también de un caso rocambolesco, pero muy importante, al intervenir en la recuperación de una obra que estaba en Inglaterra: el retrato que hizo Francisco de Goya de la marquesa de Santa Cruz, que ahora mismo reside en nuestro país.