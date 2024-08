Juan Magán: "España es una maravilla, cómo no me voy a sentir español"

Juan Magán es un mago que saca de su chistera millones de descargas de sus canciones, sencillos de éxito mundial y recintos al límite de su capacidad. Su truco no es otro que el de haber encontrado la tecla con la que llegar muy hondo a la gente. Ha inventado un género musical, el electrolatino, que es cuando la computadora y la sangre ardiente se dan un revolcón y quienes lo escuchan quieren sumarse a la fiesta. En la charla resulta tan cercano que te lo llevarías a casa sin envolver, pero te contienes porque sólo se separa de su familia numerosísima cuando pisa un escenario, y tampoco es plan. Este tipo mola.

Fue cofundador del primer grupo de reguetón de España, Guajiros del Puerto, y su canción «Bomba» se incluyó en un disco de varios artistas que ayudó a que ese género se estableciera en nuestro país. ¿Deberíamos asesinarle?

Ja, ja, ja. Sin duda. Creo que hemos sumado mucho en la parte cultural hispanoparlante, pero hemos restado muchísimo, también, en muchas otras cosas. Pero es como en todo, cuando se globaliza algo vienen cosas buenas y cosas malas. No sé si es tanto como para asesinarme, pero a veces sí pienso que me pasé un poquito implementando tanto...

Tiene cabreadísimos a muchos roqueros, viejos y no tanto, que se sienten desplazados…

¡Con lo que me gusta a mí el rock…!

¿Sería capaz de describir los beneficios para la salud del reguetón?

Yo no escucho reguetón, sinceramente, y tengo una salud estupenda, ja, ja, ja. No sé si tiene muchos beneficios, pero estoy seguro de que sí. Toda la música que se puede bailar, y creo que es toda, es beneficiosa para la salud. Ya sea reguetón, rock, pop, merengue, salsa, bachata, me da igual. La música siempre será un beneficio para la salud.

Dicen de usted que es una «leyenda». ¿Se pasan?

(Largo silencio). Yo creo que las leyendas deben morir primero, ja, ja. Sí, se pasan seguro porque sigo vivo y coleando. Pero me halaga mucho y lo agradezco de corazón, ya que eso me estimula y emociona.

Es nacido en Badalona, ergo español, aunque muchos creen que es latino: tiene, de hecho, la doble nacionalidad española y dominicana. ¿Se siente español?

Claro que me siento español, por supuesto. Soy español, hijo de mi padre, que nació en Barcelona pero viene de una familia de Granada, y de mi madre, que nació en Ciudad Real pero se ha criado en Barcelona. Me siento español porque me gusta mi cultura, mi idioma, la biodiversidad que tenemos en nuestro país, la gastronomía… Me gusta todo. Es que España es una maravilla, cómo no me voy a sentir español.

Le fue bien por libre muchos años, fuera de las garras de la industria, pero, al fin, cedió. Dígame que no fue sólo por dinero.

No. Fue porque hubo un momento en el que las multinacionales te ayudaban mucho a expandir tu trabajo por todo el mundo. Ahora ha cambiado un poquito el modelo de negocio y [las multinacionales] no son tan buen aliado, pero sí lo eran. A pesar de que se quedaran con la mayoría de tus ganancias.

Es el inventor del electrolatino. ¿Qué es?

Es una mezcla de música electrónica con folclor latino. Se trata de mezclar elementos de la música latina con la electrónica y ponérselo fácil al que no le gusta la latina, que la digiera de una manera agradable, y lo mismo al que no le guste la electrónica.

Por lo que dice, hablamos de un género infinito: caben tantísimas cosas ahí…

Claro, sí, sí, sí. Es un género infinito, pero roza tan de cerca lo hortera que hay que tener cuidado. Yo trato de que las canciones sean divertidas, pero sin rozar lo hortera ni lo chabacano ni lo vulgar.

Tiene cuatro hijos. Joder.

Ja, ja, ja.

¿Es una cuestión religiosa? ¿Los que le dé Dios?

Ja, ja, ja. No, qué va. Soy muy niñero, mi familia es maravillosa y doy gracias a diario por tenerla. Teníamos tres hijos y llegó el cuarto, y sí, los que Dios me dé. Pero hay que tener cuidado porque luego hay que criarlos y dedicarles tiempo y el mismo amor a todos, y es complicado. Creo que lo hemos hecho muy bien y que ya está.

Vaya. Pensé que me iba a dar una primicia: que el quinto está en camino.

Ja, ja, ja. No, no lo está.

Esta sección lleva por título «¿Tienes fuego?». Señor Magán: ¿tiene fuego?

Estoy lleno de fuego. Estoy que quemo, que ardo, sí, sí. Me levanto todas las mañanas con una llama interior increíble. Con 45 años me siento mucho mejor que cuando empezaba, con veintipocos. Tengo, incluso, la emoción de los inicios, que la había perdido un poquito, y estoy loco por hacer cosas nuevas.