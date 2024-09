La Justicia argentina ordena a la la RAE eliminar una acepción "discriminatoria" de la palabra "judío"

Quita acepción de judío del Diccionario de la Real Academia Española: "5. adj. Dicho de una persona: Avariciosa o usurera. U. como ofensivo o discriminatorio. U. t. c. s.". Y se armó el quilombo. Es en ese punto del DRAE en el que se ha detenido la Justicia argentina para declarar discriminatorio este significado, como ha recogido EFE en el Congreso Judío Latinoamericano.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 12 de Buenos Aires ordenó a la Academia suprimir de "inmediato" la quinta acepción de la palabra "judío/a", y a pesar de que el mismo diccionario aclare que su uso es "ofensivo o discriminatorio". Así, el tribunal solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones que bloquee provisionalmente el acceso por internet a la definición de "judío" hasta que la Academia de la Lengua cumpla con lo ordenado.

Según reza el fallo, que llega tras la denuncia presentada por el CJL, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA): "A la luz de la amplia tutela de la que goza el derecho a la libertad de religión y las consideraciones de hecho formuladas en la presente, ordenaré a la Real Academia Española que suprima inmediatamente −esto es, sin la previa intervención de las Academias de la Lengua Española− la quinta acepción de la palabra 'judío, a' por configurar un discurso de odio que incita a la discriminación por motivos religiosos. A sus efectos, libraré exhorto al Reino de España en los términos de los artículos 28.1 y 30 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal suscripto con esa nación!".

Y añade: "No debe perderse de vista que los requerimientos articulados mediante mecanismos de cooperación internacional se caracterizan por una lentitud que no resulta compatible con el caso de autos. Tampoco debe olvidarse que los numerosos reclamos formulados ante las autoridades de la Real Academia Española no fueron atendidos, o bien recibieron una respuesta inaceptable desde la óptica de los derechos humanos".

"Hace años que las comunidades judías han intentado dialogar con la RAE para modificar el contenido antisemita de su definición, pero la única respuesta que obtuvimos sólo empeoraba la situación. Ante esta situación, nos vimos forzados a recurrir a la vía judicial", sostuvo Claudio Epelman, director del CJL, en declaraciones incluidas en el comunicado.

Mientras, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, indicó que la existencia de esa acepción "es un hecho preocupante y denunciable" porque, en su opinión, "perpetúa el antisemitismo".

Según indicó el comunicado del CJL, la solicitud de cambio contó en su momento con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Cancillería de Argentina, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INADI), de la Defensoría del Pueblo de Uruguay y de Miguel Ángel Moratinos, secretario General Adjunto y Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones de la ONU.