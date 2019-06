A Estados Unidos le encanta endilgarle el título de novia o novio de América al intérprete de turno. Lo han ostentado, con mayor o menor éxito, Marilyn Monroe, Olivia Newton-John, Meg Ryan y Julia Roberts. Lo mismo que Chris Evans, Ryan Reynolds y, en las últimas semanas, Keanu Reeves. La popularidad del actor se ha disparado recientemente en Estados Unidos gracias al estreno de “John Wick 3” y a su papel en la última comedia romántica de Netflix, “Always Be My Maybe”. Es un clásico “come back” de parte de un intérprete que alcanzó su máxima fama con “Matrix” hace exactamente veinte años. Pero ese odioso termómetro social en que se ha convertido Twitter ha encumbrado a Reeves por una razón que nada tiene que ver con su talento para la actuación.

Según ha descubierto un internauta, el protagonista de “Noviembre dulce” evita tocar a las mujeres cuando posa con ellas. Ya puede tratarse de un retrato en la alfombra roja o de un “selfie” con una fan: en todo momento Reeves mantiene sus manos varios centímetros por detrás de las espaldas de las mujeres junto a las que sonríe.

No debería sorprender que en la era del Me Too el internet haya decidido que se trata de una prueba irrefutable de la caballerosidad de Reeves. Ahí lo tenemos, cuidadosamente evitando rozar a Dolly Parton, que lo abraza cariñosa. O con las manos en los bolsillos junto a Julianne Moore.

“Keanu no quiere correr riesgos”, escribe junto a las imágenes el usuario de Twitter que se fijó inicialmente en la actitud del actor. La cadena de comentarios que siguieron al tuit defienden en su mayoría la actitud de Reeves. Toman su distancia como una muestra de respeto y consideración hacia las mujeres con las que posa.