La fiebre del buceo en apnea

El diafragma comienza a contraerse, la glotis hace el gesto de tragar y los 13 buceadores parece que ya no pueden aguantar más bajo el agua. Están practicando buceo en apnea, un deporte convertido en actividad recreativa y una suerte de «mindfulness». Cada vez son más los amantes del agua que prueban esta disciplina que consiste en sumergirse en las profundidades marinas sin apoyo externo de aire. Es decir, la clave es aguantar la respiración, lo cual todavía suscita miedos y recelos en cierta parte de la sociedad al considerar que poner al límite nuestros pulmones puede ser peligroso para el organismo. Acudimos a Benidorm a uno de los cursos que cada vez cuentan con más adeptos. Éste no es uno cualquiera, pues lo imparte Miguel Lozano, una de las pocas personas en el mundo que ha bajado por debajo de los 120 metros con una sola respiración, y las plazas para escuchar a este gurú se agotaron hace meses.

Reportaje fotográfico: Gonzalo Pérez

Algunos de los alumnos ya lo han probado con anterioridad, otros, son «novatos» y están ansiosos de poner a prueba su capacidad de aguante. «Cuando aprendí a nadar me encantaba bucear y mi obsesión era ver todo lo que había en el fondo del mar, pero entonces no había cursos de apnea y lo practicaba yo sola de manera natural, según me decía mi instinto», explica Mary Mata, de 68 años.

Comienza la primera sesión, la teórica, en la que Lozano explica los conceptos fundamentales de fisiología y seguridad. «Esto es básico para gestionar después la parte emocional. Los que practican la apnea deben saber qué le pasa a nuestro organismo cuando aguantamos la respiración, la forma de respirar y, por supuesto, la relajación. Hay que enseñar a sensibilizar el diafragma para poder coger más aire y al mismo tiempo inducir a nuestro organismo a un ritmo cardíaco bajo», dice el experto. Tras la sesión teórica llega la primera práctica en piscina y después, al mar. Son tres días intensivos. «Llevo practicando buceo libre desde que era pequeño, hace más de 20 años empecé con botellas y ahora he decidido probar en apnea y hacer este curso para mejorar mi rendimiento», dice Gonzalo, otro de los alumnos.

Nivel de seguridad

Pero, ¿cuál es la finalidad de este deporte? ¿Llegar lo más profundo posible? ¿Relajarse? ¿Observar el fondo marino? Según Lozano todas las opciones son válidas. Él hace apnea de profundidad, no de «resistencia». «En estático aguanto unos nueve minutos, en profundidad, unos cuatro y medio», subraya. «El objetivo del submarinismo es disfrutar del paisaje subacuático, el buceo en apnea no es tanto mirar hacia fuera como hacia adentro. Es un trabajo de introspección, de técnica y mente. En resumen, es un viaje hacia el interior de uno mismo más que ir a ver peces», matiza.