La vida en el mar de plástico

Redes mortales

«Un trozo de manzana en la tierra tarda en degradarse dos días y en el mar puede llegar a tres meses. Un plástico, cuya vida es indeterminada, no llegaría a desaparecer nunca y esto genera un terrible impacto en todos los niveles de la cadena trófica. Si empezamos por la columna de agua, se ven larvas de peces que ya comen microplásticos y quedan acumulados en su estómago. A estos se los comen otros peces y así hasta llegar al ser humano», analiza la experta.

Ya han comenzado a estudiarse los efectos que estos residuos tienen en nuestro organismo y pronto verán la luz los resultados, los cuales apuntan a ser inquietantes. «Es difícil luchar contra un enemigo que no se ve», dice Varela, que añade que esta situación llega hasta ecosistemas como la Antártida. «Realicé mi tesis doctoral sobre ese continente y allí, que es un ecosistema que no está tan explotado por el hombre, ya se encuentran plásticos. No es nada alentador», confiesa desde Alicante mientras apuramos nuestra conversación para que se sumerja a bucear, su gran pasión. Un «hobby» que comparte con Miguel Lozano, apneista profesional y que conoce el fondo marino como la palma de su mano. Desde su punto de vista, «los plásticos pequeños son los que generan más desconfianza. El otro día estaba con mis hijos en la playa y te das cuenta de que con un simple tragón involuntario se te puede meter todo eso en tu organismo».

Él analiza esta situación desde la perspectiva de los riesgos que pueden conllevar la presencia de dichos objetos y materiales en el agua. «Para los buceadores es bastante habitual encontrarse con redes a la deriva. La mayoría son las que utilizan los pescadores y que al quedarse enganchadas a una roca la cortan y la dejan a la deriva. Que un buceador se enganche con una de ellas es una de las causas por las que pueden producirse más accidentes en el mar», afirma Lozano. Él, como apneísta, entrena a gran profundidad para evitar quedarse atrapado en una. «Los pescadores submarinos siempre llevan un cuchillo encima para cortar la red en caso de quedarse enganchados, es su salvavidas», desvela. Entre los otros problemas que provocan los plásticos en alta mar destacan las grandes cajas de plástico y bidones que rompen las hélices de las embarcaciones. «Y luego están los innumerables globos de cumpleaños de los niños que cuando se les escapan acaban en el mar», dice este deportista profesional.

Para conocer en qué situación se encuentra el último eslabón de esta concatenación contaminante acudimos a Aponiente, el restaurante de El Puerto de Santamaría, donde Ángel León sirve lo mejor del mar. «Gracias a Dios, nunca me he encontrado en los pescados ningún resto de plástico, pero es cierto que en la zona que yo me muevo, que es al lado del Estrecho, las corrientes son muy potentes y no se produce un ''atragantamiento'' como sí ocurre en el Mediterráneo», apunta el chef. Pero si miramos a este mar, los datos son de escándalo: entre el 21 y el 54% de las partículas de microplásticos del mundo están en la cuenca del Mediterráneo. Aquí hay un fragmento por cada cuatro metros cuadrados. «Es un mar cerrado y en él, una gota de agua que entra por el Atlántico tarda unos 300 años en dar toda la vuelta y volver a salir, es decir, que la capacidad de regeneración es muy baja. Así que todos los problemas de contaminación afectan mucho más al Mediterráneo que a los mares abiertos», añade Varela.