Las fotografías "no aptas para el público" del cadáver desnudo de Marilyn Monroe

La muerte de Marilyn Monroe conmocionó al mundo por lo inesperado y por lo que significaba el mito sexual de los 60. Su fulgurante aparición eclipsó a otras mujeres de la época y todo lo que hacía despertaba el interés de todos. Por eso, cuando Norma Jeane Baker (su verdadero nombre) murió por una sobredosis de barbitúricos, los paparazzis siguieron buscando la última instantánea. Era fuente de negocio y no había que desaprovecharlo. Por ello, el fotógrafo Leigh Wiener tuvo que hacer varios sobornos para acceder a la morgue y lograr las últimas fotos de Marilyn, informa "DailyMail". Wiener fotografió al icono de Hollywood acostada en una bandeja dentro de una morgue de Los Ángeles. Pero no fue la única. En realidad filmó cinco rollos de película. Tres de ellos los envió a la revista LIFE, entre los que figuraba la imagen que dio la vuelta al mundo de la etiqueta en el pie que colocaba el pie sin vida de Monroe. Pero esa no era la imagen más escandalosa tomada por Wiener. Los otros dos rollos contenían imágenes del cadáver desnudo de Monroe. Se los llevó a casa, a su estudio, los reveló y los guardó en una caja de seguridad. Así lo afirma su hijo, Devik Wiener, en el documental "Scandalous: The Death of Marilyn Monroe", que estrena esta noche Fox News Channel. en opinión de Devik Wiener, las imágenes "no eran aptas para el consumo del público". Su padre murió en 1993 sin revelar la ubicación de las fotos, que permanecen ocultas desde el 4 de agosto de 1962, fecha en la que Monroe fue encontrada sin vida en su cama.

Esa noche el fotógrafo sobornó a varias personas para poder acceder a las distintas habitaciones de la morque pero su hijo recuerda que no era la primera vez que regalaba unas botellas de whisky a alguien para poder realizar unas fotos en un área restringida,.

Otra de las imágenes más impactante de esos días es una de la ambición rubia no fue realizada por Wiener y se ve a la actriz en una camilla, visiblemente demacrada y con una sábana tapando su cuerpo hasta el cuello.

Otro de los temas que tratará el documental es el por qué nadie reclamó el cuerpo de Monroe durante más de 24 horas. Además, ofrecerá versiones remasterizadas digitalmente de las películas de actriz.

Wiener pudo hacerse millonario si hubiera vendido las fotos de los dos carretes que decidió llevarse a casa, pero prefirió ocultarlas en algún lugar que nunca desveló y cuya ubicación se llevó a la tumba. Nunca se sabrá si eran o no aptas para el público, pero seguro que su decisión ha servido para mantener viva la imagen del mito que enamoró al mundo.