Annie Ernaux, de narrar el alzheimer de su madre a su propio cáncer: autoficción y memoria colectiva

La escritora francesa Annie Ernaux, que ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura ha hecho de la biografía propia y familiar el motor de algunas de sus historias más conocidas y que hace de la memoria la pieza central de su obra. Nacida en una pequeña localidad de Normandía, según el comité del Nobel, su obra “explora la los conflictos de género, estilo y clase” y se ha convertido en un “proyecto de memoria” muy ambicioso y que trata de ampliar los límites de la literatura. Para la academia sueca, su obra tiene un pie en la tradición de su Francia, su país, con ecos de Proust, pero, al mismo tiempo, lleva su creación en una nueva dirección.

Según destacó el comité del Premio Nobel, la obra de Ernaux es “una investigación sobre su pasado”. Destacan “La Place” (1983), que le valió su primer reconocimiento con “una obra maestra sobre el entorno social que construyó su personalidad y sus posibilidades de ascenso social”. Esta novela fue una prueba de “la guía de su literatura de estética motivada por la ética. Es una obra autobiográfica en un contexto social”, destacó el portavoz del Premio Nobel. Otra de sus grandes obras es el sensible retrato de su madre, “Una mujer” en 1988, fallecida dos años antes después de una lucha contra la enfermedad. Ernaux trata de reencontrarse con los diferentes rostros y la vida de su madre, para reconstruirla después de una degradación física e intelectual casi completa. La temática del alzheimer la recuperó posteriormente en “Je ne suis pas sortie de ma nuit” (1997).

No han sido los únicos casos en los que la autoficción se mezcla con la literatura: Ernaux ha abordado su matrimonio (”La femme gelée”), su aborto (”El acontecimiento”) y hasta su cáncer de mama (”L’usage de la photo”), siempre, como ha destacado el jurado, haciendo uso de un lenguaje llano y no afectado para descubrir las contradicciones personales y sociales.

Sin embargo, quizá su obra más ambiciosa sean “Les Années” (”Los años”, 2008), con una escritura en la que la memoria no pertenece a un individuo espontáneo, sino que la memoria es una tercera persona colectiva. Ernaux parte de la descripción de fotografías tomadas entre 1941 y 2006,para reelaborar 60 años de historia común con la existencia única de la autora que pone en distancia lo que sucedió gracias a la tercera persona para hacer sentir el paso del tiempo. Su historia es personal, impersonal y colectiva

“nosotros nos concentramos en la calidad literaria y no tenemos un mensaje moral. El mensaje es que esto es ,literatura para todo el mundo”

tenemos muchos criterios y no puedes satisfacer a todo el mundo, si no solo estar seguro que lo tratamos es la calidad literaria. El año pasado fue a un no europeo y ahora a una mujer. De ambos ha habido pocos premiados antes.