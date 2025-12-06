De Cicerón a Virgilio: Introducción a la literatura latina clásica, de Álvaro Sánchez-Ostiz

Vuelve las grandes obras de conjunto, los panoramas de las grandes literaturas, de las corrientes más importantes del pensamiento, de la antigüedad a su posteridad. Por fin regresan las grandes ideas y los autores emprenden amplios proyectos. Se aparca en humanidades ese exceso de hiperespecialización que, aunque haga progresar a la sociedad en cuanto a las ciencias aplicadas, ha empobrecido un tanto su cultura general en las letras. ¿Hace cuántas décadas que no se escribía una historia de la literatura latina clásica, fundamental capítulo de la historia literaria de la humanidad? Muchísimas y aún más en España. Por eso estamos de enhorabuena. Y es que hablamos de siglos de altísima cultura que nos contemplan desde una obra panorámica –pero a la vez precisa y exquisita– que nos ayuda a desgranar lo mejor de los grandes autores de la Roma antigua, desde Cicerón a Virgilio, que han marcado la historia de nuestra cultura. Todo ello de la mano de un excelente conocedor, dotado de buen gusto y templada prosa. No se la pierdan.

Nota 9

Lo mejor: la demostración de que no hay nada más moderno que los clásicos, en este caso romanos, que no dejan de inspirarnos

Lo peor: nada que reseñar en una obra que se convertirá en referencia.