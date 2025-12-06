La reina española que nunca pisó España: una desconocida de la Casa Real en el extranjero

Una veintena de reyes, con su correspondientes reinas, han sido los jefes de Estado de España desde su creación en 1492, tras la unión de los reinos de Castilla y Aragón, la conquista de Granada o el Descubrimiento de América. En más de quinientos años, solo dos lo han hecho en democracia (Juan Carlos I y Felipe VI) y en total, han pertenecido a cinco casas o dinastías diferentes. De una de ellas, la Casa de Bonaparte, salió su único monarca, José, hermano de Napoleón, así como su esposa es la única reina de la historia de España que nunca ha pisado nuestro país.

Su nombre era Julia Clary, que al ser esposa de José Bonaparte, fue primero reina de Nápoles y reina consorte de España, además de princesa imperial francesa. La joven marsellesa era hermana mayor de Désirée Clary, quien llegó a ser reina de Suecia y Noruega, pero su familia estuvo marcada por la tragedia puesto que, tras el estallido de la Revolución Francesa, su padre y hermano fueron arrestados por los revolucionarios.

Julia Clary, conocida en España como la "Reina Ausente": quién fue la esposa de José Bonaparte y cuñada de Napoleón

Julia Clary había nacido en Marsella, hija de una familia de la élite urbana y dedicada al comercio de sedas, los cuales también estaban muy relacionados con el poder. Había conocido a José y Napoleón después de desplazarse a París para pedir la liberación de su hermano. Su padre, por otro lado, había vuelto a Marsella, pero estaba enfermo y murió. No tenía origen principesco, un caso insólito en la época.

Al contraer matrimonio con José Bonaparte, Julia Clary recibiría el tratamiento de "La Honorable Señora Julia Clary Bonaparte". Un título obtenido tras su casamiento en 1794, poco antes de que su cuñado Napoleón ascendiera al poder. No sabía que, años más tarde, formaría parte del régimen imperial francés que existió a principios del siglo XIX para expandir el territorio controlado por Francia y el cual le haría monarca.

Napoleón se estableció como hombre fuerte de gobierno en 1799, tras un golpe de Estado que le permitía llegar al poder. Posteriormente, en 1804, y tras unos años siendo considerado cónsul vitalicio, sería coronado como emperador, comenzando así su política expansionista y de modernización, pero también continuas guerras contra otras potencias europeas, entre las que por supuesto se encontraba España.

Tras llegar Napoleón a emperador, nombró a su hermano José príncipe y gran elector del Primer Imperio francés, a lo que le llegaría el título de rey de Nápoles y Sicilia entre 1806 y 1808, periodo en el que Julia Clary, o Julia Bonaparte, también sería reina consorte.

Por qué Julia Clary, esposa de José Bonaparte I, fue reina de España pero nunca llegó a entrar en la Península Ibérica

Fue llegado el año 1808, con la invasión francesa a la Península Ibérica, cuando José Napoleón pasaría a ser José I de España, como rey constitucional bajo el Estatuto de Bayona. A la postre, su esposa sería Su Majestad la Reina Consorte de España, Doña Julia Clary de Francia.

Durante seis años, hasta 1813, Julia Clary fue reina española. Una desconocida para todos los españoles, sobre todo porque a pesar de ser reina, nunca llegó a visitar España. Lo cierto es que nunca quiso vivir en Madrid, pues se negaba rotundamente a acompañar a su marido a la capital española porque, según investigaciones históricas, decía que "olía mal, tenía unas condiciones higiénicas lamentables y era como una ciudad de la muerte", y decidió quedarse en París para atender los intereses del cónyuge.

No obstante, hay otras teorías que establecen que la relación matrimonial entre José y Julia estaba en su lecho de muerte, y la coronación de José como rey de España y posterior mudanza a Madrid fue el pretexto para poner fin a su matrimonio y separarse, aunque siguieron casados porque era una época en la que el divorcio estaba mal visto.

Con el fracaso en la Guerra de la Independencia y cinco meses antes de la vuelta de Fernando VII al reinado de España, José I había cruzado la frontera. A finales de 1813, José I renunció a la Corona y se exilió en Francia, posteriormente en Estados Unidos y luego a Londres. Murió en Florencia en 1844. Julia Clary fallecía un año después, y hasta entonces y desde 1832, había sido conocida como la Emperatriz Consorte de los Franceses.

José Bonaparte y Julia Clary tuvieron tres hijas: Julia Josefina, Zeneida Leticia Julia y Carlota Napoleona, ambas nacidas antes de ser monarcas. La última de ellas se casó con Luis Napoleón Bonaparte, hermano de Napoleón III y rey de Holanda.