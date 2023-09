Stephen King vuelve por su 76 cumpleaños: llega a España "Holly"

Stephen King, el Rey del Terror, cumple 76 años el 21 de septiembre en plena forma. Ese mismo día, Plaza & Janés publica en España su nuevo libro, titulado "Holly", en el que recupera a un personaje muy querido por sus fans: Holly Gibney, la detective privada que, por primera vez, protagoniza una novela en solitario. "Holly", que se publicó en lengua inglesa hace apenas quince días, se ha hecho con el número uno de las listas de más vendidos en Holanda, Estados Unidos y Reino Unido en tan solo su primera semana. La última vez que King se colocó en el primer puesto en Reino Unido fue con "Casa Negra" en septiembre de 2002, aunque en los años transcurridos desde entonces ha permanecido 23 semanas en el número uno de ficción original.

Dedicada al personaje recurrente Holly Gibney, que también aparece en "Mr. Mercedes", "Quien pierde paga", "El visitante" y protagoniza el relato que da nombre a "La sangre manda", Holly es un thriller que, engrosa la lista de obras de este escritor que ha vendido más de 500 millones de ejemplares,​ y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. En total, ha publicado 64 novelas, once colecciones de relatos y novelas cortas, y siete libros de no ficción, además de un guion cinematográfico, entre otras obras.

Sus títulos más recientes son "Cuento de Hadas", "Billy Summers", "Después", "La sangre manda" y "El visitante" (cuya adaptación audiovisual se es­trenó en HBO en enero de 2020), entre otras. En reconocimiento a su tra­yectoria profesional, le han sido concedidos los premios PEN American Literary Service Award en 2018, National Medal of Arts en 2014 y National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Le­tters en 2003.