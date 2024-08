¿Se puede tomar un café solo, sin tilde? ¿Y tomarse sólo un café?

El café es un elemento básico de nuestra dieta. Es común empezar el día tomando una taza o dos de esta bebida para espabilarnos con su cafeína. Mas a la hora de pedirlo en los bares, cafeterías y restaurantes son muchas las variedades de tomar el café: solo, descafeinado, de maquina, con leche, cortado... y, en verano, cómo no, con hielo.

Al ser moneda de uso común, nos preguntamos con frecuencia si el café solo, utilizando el "solo" como adjetivo, se escribe sin tilde; y los más cafeteros se cuestionarán si pueden acentuar el "sólo" como adverbio de modo, a la hora de especificar que en esta ocasión "sólo voy a tomar un café".

Para salir de dudas, cómo no, acudimos a la Real Academia de la Lengua.

La RAE especifica que "la palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente ('Solo llevaba un par de monedas en el bolsillo') como cuando es adjetivo ('No me gusta estar solo'), no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación, por ser una palabra aguda y acabar en consonante distinta de n o s."

Aun así, "las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso de tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos para distinguirlos, respectivamente, del adjetivo solo y de los determinantes demostrativos, cuando en un mismo enunciado eran posibles ambas interpretaciones y podían producirse casos de ambigüedad", abunda la RAE.

Sin embargo, una corriente crítica o "nostálgica" de escritores y periodistas llamados "solotildistas", entre ellos el Académico Arturo Pérez-Reverte, defienden no sin razón el uso de la tilde en sólo cuando se trata de un adverbio.