Siete libros para saber más sobre el ascenso y pensamiento de Donald Trump

De cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, cabe profundizar en qué está ocurriendo entre los aspirantes a habitar la Casa Blanca. El reciente atentado contra Donald Trump ha contribuido aún más en su imparable ascenso, tan solo puesto en duda, tal y como apuntan los expertos, con la última noticia del retiro de Joe Biden de la política, y la entrada de Kamala Harris en escena en su lugar. Trump, que fue presidente de EE UU entre 2017 y 2021, vuelve a ser candidato republicano, y tras su campaña se esconde una historia empresarial, casi de personaje de televisión, así como con mala experiencias legales: fue el primer presidente, ex o en funciones, de EE UU, en ser condenado por un delito. A la entrada del verano previo a las elecciones, surge el mejor momento en el que dedicar tiempo a la lectura, y por ello proponemos una serie de libros que ayudan a saber más sobre el pensamiento y el ascenso político de Donald Trump.

Eso no puede pasar aquí... ¿o sí?

En 1935m, Sinclair Lewis publicó un libro que se convirtió en "best seller" tras la victoria de Donald Trump. Se trata de una novela que narraba un Estados Unidos donde un candidato llega al poder cargando contra inmigrantes, la prensa libre y la gente de la cultura. Con el tiempo, esta obra se sometió a una reedición, que cambió su título original, "Esto no puede pasar aquí", por uno actualizado, relacionándose así con la política populista de Trump.

Miedo. Trump en la Casa Blanca

Bob Woodward, Premio Pulitzer y uno de los encargados en desvelar el escándalo "Watergate", publicó esta obra en 2019, en pleno mandato de Trump. El autor, con la autoridad de haber informado a lo largo de ocho presidencias, desde Nixon hasta Obama, revelaba en esta obra la horrible verdad tras el día a día en la Casa Blanca del ex presidente y candidato. A través de cientos de horas de entrevistas a fuentes de primera mano, así como todo tipo de documentos, el libro hace hincapié en los polémicos debates y decisiones que se tomaron en el Despacho Oval. Una obra que, además, se completa con otros dos volúmenes: "Rabia", sobre la gestión de la pandemia, y "Peligro", sobre los últimos días de Trump antes de la llegada de Biden.

Frente al poder. Trump, Bezos y el Washington Post

Martin Baron, ex director del "Washington Post", plasmó en esta obra sus memorias para comprender el deterioro de la democracia estadounidense en los últimos años. Publicado este mismo año, la obra ofrece un retrato preciso y sorprendente del fundador de Amazon, Jeff Bezos, así como de Donald Trump a lo largo de su primer periodo como presidente: explica de forma reveladora lo que podría ocurrir en caso de que el magnate accediera a un segundo mandato.

Trump y la posverdad

Publicado en agosto de 2017, este libro fue confeccionado por Ken Wilber, uno de los pensadores más influyentes de la actualidad americana. El intelectual supo aunar dos aspectos claves de la época: Donald Trump y la desinformación o, más bien, el uso de la posverdad. Una provocativa obra donde analiza las olas de populismo y cómo las fuerzas políticas nacionalistas y extremistas ponen en peligro el progreso, ante todo tras la elección de Donald Trump.

What were we thinking

El Premio Pulitzer Carlos Lozada y crítico literario de "The Washington Post" impresionó en 2020 con la publicación de "What were we thinking. A brief intellecutal history of the Trump era" ("En qué estábamos pensando. Un resumen de la historia intelectual de la Era Trump"). En esta obra analiza los libros publicados alrededor de la figura de Trump, descubriendo que nuestra respuesta a esta presidencia a menudo refleja la misma polarización, contradicciones y mismos resentimientos que la hicieron posible.

La política de las emociones

Bajo el subtítulo "Cómo los sentimientos gobiernan el mundo", Toni Aira desgrana en este ensayo a diferentes líderes políticos que basan sus discursos y campañas en apelar a las emociones. ¿Quién no ha leído algún tuit de Donald Trump y no ha percibido su odio latente o expreso? ¿Y lo bien que nos hizo sentir Pedro Sánchez cuando se estrenó como presidente diciendo que dejaría atracar en España el barco con migrantes que Matteo Salvini había bloqueado en Italia? Una obra que estudia la ciencia de la emoción, y cómo esta llega a mover el mundo en el que vivimos.

Cómo se hizo Donald Trump

David Cay Johnston, periodista de investigación y ganador del Pulitzer por una investigación sobre vacíos legales en el sistema fiscal estadounidense, también se volcó en desgranar la figura trumpista. Esta vez, desde sus más lejanos orígenes. Cubriendo el largo recorrido de la carrera del ex presidente, el autor cuenta su fascinante e hilarante historia, de cómo un chico de Queens se convertiría en una compleja especie de figura pública. Una imagen completa y, todo ello, explicando su inteligencia mediática, su espíritu emprendedor y su poder político.