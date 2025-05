Marta Pazos recomienda: "Hilma af Klint ha influido mucho en mis puestas en escena"

Hablar de Marta Pazos es hacerlo de vanguardia escénica. Licenciada en Bellas Artes, desde el año 2000 dirige teatro y ópera. Su versión de «Orlando», de Virginia Woolf, que se representa en el María Guerrero de Madrid, destaca por la dimensión plástica y estética de su puesta en escena, un lenguaje visual muy propio de su estilo teatral. Pazos recomienda la lectura de «Hilma af Klint, visionaria» (Atalanta), una antología de seis ensayos sobre la pintora sueca, pionera de la abstracción, basados en un seminario celebrado en el Guggenheim de Nueva York en octubre de 2018.

¿Por qué elige este libro?

Es una artista que me que me interesa mucho por su obra y su biografía, me impacta su conexión con lo invisible y su trabajo con el color y la dimensión. Vi la exposición del Guggenheim de Bilbao y quedé impresionada con la dimensión de la obra, que ella llamaba «obras para el templo», y me parece importante honrar su legado. Junto a su biografía, este ha sido uno de mis libros de cabecera y me ha influido mucho como artista y directora.

¿Qué se puede encontrar el lector que lea este volumen?

Datos que para mí resignifican su producción. Tras su muerte se erige como iniciadora de la abstracción, diez años antes que Kandinsky o Mondrian. El libro viaja por toda su vida, cómo entra en contacto primero con el dibujo, casi científico, de flores y mapas, sus estudios de Bellas Artes en Estocolmo, su relación con otros pintores de su generación y cómo se da cuenta de que no puede mostrar su obra porque su tiempo no está preparado para recibirla y deja en el testamento que solo podrá hacerse 25 años después de su muerte, entiende que trae algo nuevo que le hace una adelantada a su época.

¿A quién lo recomendaría?

Por su escritura cercana y por la propia edición, con una reproducción fantástica de las piezas, creo que es un libro para todos los públicos, no me parece indicado sólo para aquellos relacionados con el mundo del arte, porque también cuenta detalles de su vida muy atractivos para que cualquiera pueda entrar en ese tiempo pasado que es, por otra parte, tan actual.