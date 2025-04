El metro de París prohíbe el cartel de la exposición de David Hockney porque el artista lleva un cigarrillo en la mano

Como dice 'The Independent', podría parecer una "combinación perfecta": París y uno de los principales defensores del tabaquismo en el mundo, David Hockney; sin embargo, el asunto se ha enfangado sin pretenderlo.

Ni siquiera que el artista sea ferviente seguidor de un hábito que disfruta desde 1954 ha servido para que una fotografía de este hombre de 87 años sosteniendo un cigarrillo se librase de la polémica. Ha sido suficiente para ponerlo en desacuerdo con las autoridades de la capital francesa famosa por los cigarrillos Gauloises y Gitanes, como señala el medio británico.

Desde esta semana, París acoge la mayor exposición de la carrera de Hockney, comisariada por Sir Norman Rosenthal en la Fundación Louis Vuitton: cerca de 400 obras de Hockney en once salas que abarcan sus siete décadas de carrera.

"Estoy acostumbrado a la intromisión autoritaria de la gente que impide que otros tomen sus propias decisiones, pero esto es mezquino"

Pero mientas las paredes del centro lucen ya sus cuadros, los paneles de anunciantes del "Metropolitain" no hacen lo propio. No ya por exponer sus obras, lo cual se antoja imposible, sino por borrar los carteles referentes a dicha muestra.

Una polémica que el propio Hockney calificó de "completa locura", aseguró después de que los abogados de la red de transporte de París se pusieran en contacto con el artista para informarle que una fotografía que lo muestra sentado junto a un nuevo autorretrato no puede usarse para publicitar la cita.

El hecho es que las autoridades de transporte parisinas ponen en duda el hecho de que Hockney sostenga un cigarrillo en la imagen, no así que el cuadro ('Juego dentro de un juego dentro de un juego y yo con un cigarrillo') que sostiene también lo muestre fumando.

"Para él, fumar es un símbolo de libertad, de acabar con el autoritarismo"

Hockney declaró a 'The Independent' que "el autoritarismo de quienes controlan nuestras vidas no tiene límites. Que un abogado del Metro prohíba una imagen ya es bastante malo, pero que diferencien una fotografía de una pintura me parece una completa locura".

"Solo se oponen a la fotografía, ¡aunque también fumo en el cuadro que sostengo!", continuaba. "Estoy acostumbrado a la intromisión autoritaria de la gente que impide que otros tomen sus propias decisiones, pero esto es mezquino. El arte siempre ha sido una vía de libre expresión y esta es una desafortunada decisión".

No obstante, no es la primera vez que Hockney encuentra oposición a su hábito, ya que su propio padre del famoso defensor antitabaco (cuyo retrato de 1955 está incluido en la próxima muestra de Hockney en París) se opone firmemente a la práctica.

100 cigarrillos al día

Para el pintor, fumar y crear van de la mano. "Tiene 87 años. Ha fumado, no sé, quizá 100 cigarrillos al día y sigue fumando. Sus pulmones no están bien, y él lo acepta", declaró Rosenthal al editor jefe de 'The Independent', Geordie Greig. "Para él, fumar es un símbolo de libertad, de acabar con el autoritarismo. No le gusta que le digan en el paquete alguna advertencia aterradora. Es muy consciente de su fragilidad física, pero su mente es tan lúcida como su memoria".

En declaraciones posteriores a la disputa con las autoridades de transporte parisinas, Rosenthal aseguró que "la locura reina" en estos tiempos: "Que se produzca una censura de este tipo con un cartel que promociona una de las mayores exposiciones de un artista vivo en una generación es incomprensible. París es una ciudad de libertad y revolución envuelta en su historia; esto contradice esa idea".