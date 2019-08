Montse Alcoverro: «Soy una leona, si me buscan, me encuentran»

En la pequeña pantalla es la perversa Úrsula de la serie «Acacias 38». La mujer que está detrás del personaje no se le parece en nada. Llega a nuestra cita sonriente y radiante. No es para menos. Acaba de regresar de Cerdeña donde ha ejercido de madrina en los prestigiosos premios Grand Prix Corallo.

La vida le sonríe y se le nota. Está enamorada y su papel de criada «mala malísisma» en la serie de Televisión Española le regala grandes éxitos. Con un veraniego vestido de Paloma del Pozo nos vemos en la terraza del Hotel Matute, uno de sus rincones favoritos de la capital por su tranquilidad.

¿Disfruta siendo la mala?

Muchísimo, es un placer diario.

¿En qué personajes se ha inspirado ?

Por ejemplo, desde la señora Danvers de la película «Rebeca», «La Loba» de Bette Davis, y alguien muy cercano a nosotros como es nuestra Bernarda Alba. Respirando un poquito de estos personajes femeninos tan duros, tan fuertes, tan complejos y evidentemente, dos de ellos, tan psicópatas, lo puse todo en una coctelera, la sacudí y salió un cóctel que se llama doña Úrsula.

Belén Esteban dice que mata por su hija... ¿usted por quién mataría?

Yo por los míos mato. Para mí la amistad es un valor impagable. Soy capaz de hacer muchas cosas por amistad, por amor, por los míos y también, como buena rockera, puedo ser muy heavy.

¿Sería más de usar cicuta o de apuñalar por la espalda?

Me cuesta matar hasta a una hormiga, pero soy una leona de signo del zodíaco (Leo). Si me buscan, me encuentran. No me reconozco como una persona vengativa, pero sí podría tener algo de Úrsula con eso de que la venganza se sirve en plato en frío. Montse, –yo– sería más de cicuta, pero Úrsula dispara por la espalda, apuñala con saña o estrangula.

¿A qué político le daría el Goya a mejor actor revelación?

Difícil me lo pones. Primero, yo no daría ningún Goya a ningún político porque lo que más me fastidia de los políticos es que sean actores. Yo de un político espero la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y si no saben ir con la verdad por delante, por favor, que se vuelvan a su casa. No hay Goya para ninguno.

«Acacias 38» está ambientada a finales del siglo XIX en una época sin teléfono móvil, sin prisas donde la vida discurre lentamente. ¿Cree qué cualquier tiempo pasado fue mejor?

No. Yo jamás pienso que el tiempo pasado fue mejor. Pienso que la evolución del ser humano en cada momento es la que es, y desde luego, yo como mujer jamás querría estar en esa época. Debemos a esas mujeres que en esa época lucharon por la libertad y por sus derechos que seamos reconocidas como iguales en el mundo.

Fueron tiempos difíciles...

Eran muy duros, en general. Una sociedad más hipócrita por conservadora y apariencias de lo que hoy en día, a pesar de que en la actualidad también existe esa hipocresía de ostentar «versus al altri».

¿De qué está hasta el moño?

Del proceso de retroceso que tenemos ahora y que es involutivo absolutamente.

Tenemos el Me Too que está ayudando a muchas mujeres...Tenemos que agradecerle el haber podido poner en boca de quién no se atrevía la posibilidad de denunciar en primera persona.

Su personaje resucita... ¿a quién resucitaría usted?

A María Magdalena porque me parece uno de los personajes peor tratados de la Historia.

Vive a caballo ente Madrid y Barcelona ¿cómo ve el conflicto?

Los políticos están haciendo muy mal su trabajo, ¡suspendidos todos! Deberían cambiar todos de carrera.

¿Teme que le pase como en «Cuéntame» y casi coincida el tiempo de emisión con la realidad?

No, porque me parece que un recorrido histórico dentro de un producto televisivo desde la televisión pública es un gran acierto.