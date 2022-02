El día que los Beatles descubrieron América

“Nadie había previsto que en el aeropuerto hubiera millones de fans. Nos enteramos durante el viaje. El piloto telefoneó al aeropuerto y le dijeron: ‘Díganles a los muchachos que hay un montón de gente esperándolos”. Y pensamos: ‘¡Caramba, somos famosos!’”. Estas palabras las diría tiempo después Paul McCartney, recordando el día que conquistaron América. Un día como hoy de hace 58 años, más de 4.000 personas se congregaron en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York para recibir a los británicos, que pisaron aquel año por primera vez suelo estadounidense. En una época en que el país americano se recuperaba del asesinato de John F. Kennedy, la sed de evasión y, por tanto, de música, provocó que la llegada de The Beatles a Estados Unidos fuera tan exitosa como multitudinaria.

Los músicos para nada se esperaban ese gran comité de bienvenida. Tal era su inocencia respecto a los niveles de su fama que John Lennon admitió que “no pensábamos que tuviéramos ninguna posibilidad en Estados Unidos. Nos parecía impensable. Y fue tan inesperado que nos quedamos asombrados”. Históricas para los seguidores de su música son las imágenes en que aparecen los cuatro jóvenes saludando a sus fans desde la escalera de bajada del avión. El inicio de un éxito irrefrenable de los músicos en América, pues supuso la extensión del subidón comercial que ya disfrutaban en Gran Bretaña.

En aquel febrero de 1964, los Beatles ya contaban con una de sus icónicas canciones en el mercado: “I want to hold your hand”, que vendió cerca de un millón y medio de copias en apenas tres semanas. De esta manera, canciones como “Please, please me”, “She loves you” o “Love me do” ya resonaban tanto a un lado como al otro del Atlántico, lo que provocó que la Gran Manzana se revolucionara con la llegada de los artistas del momento. Horas después de bajar del avión se pusieron a ensayar, pues dos días después actuarían en el programa “The Ed Sullivan Show”. Una emisión en directo que alcanzó unos datos de audiencia históricos, pues unas 73 millones de personas fueron testigo de cómo entonaron “All my loving”, “I saw her standing there” o “Till there was you”, entre otros clásicos.

Comenzó entonces el auge imparable de la “Beatlemanía”, fenómeno en el que se fijó Sullivan para invitar a los músicos a su show. Realizaron tres presentaciones en el programa: el 9, el 16 y el 23 de febrero de 1964, todas ellas con una gran acogida por parte del público. “Incluso los criminales se quedaron en casa aquella noche”, bromeó Goerge Harrison en una entrevista incluida en el documental “The Beatles Anthology”.