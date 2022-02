La Scala despedirá al director de orquesta ruso Gergiev si no condena la invasión de Putin

Es un gran director de orquesta y también amigo de Vladimir Putin. Valeri Gergiev, de 68 años, es conocido como “el zar del escenario” y debutó el pasado miércoles en la Scala de Milán con “La dama de picas”, una ópera en tres actos de Chaikovski, que cuenta con otras cuatro funciones entre el 5 y el 13 de marzo. No obstante, su nacionalidad -nació en 1953 en Moscú- en general, y su afinidad por el presidente ruso en particular, le están situando en una situación delicada ante la invasión rusa a Ucrania. El alcalde milanés, Giuseppe e Sala, y el superintendente del icónico teatro de la Scala, Dominique Meyer, son claros: si Gergiev no se pronuncia contra el ataque ruso, será despedido.

Los avisos al director de orquesta, que suenan más a ultimátum que a un aviso, se realizaron ayer, cuando tras los primeros bombardeos en Ucrania el alcalde de Milán declaraba: “En la Scala tenemos a un maestro muy cercano a Putin. Le estamos pidiendo en estos minutos que manifieste una posición contra la invasión rusa. Si no lo hace, nos veremos obligados a renunciar a esta colaboración”. De hecho, según medios italianos la Scala ya cuenta con un plan B si se ven obligados a prescindir de Gergiev.

Concentración contra la invasión de Rusia a Ucrania en la Plaza de la Scala, en Milán FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Asimismo, Narrareno Carusi, representante de la región de Lombardía, apoyaba a Sala asegurando que “el alcalde ha hecho muy bien en pedir al maestro Gergiev que se aleje públicamente de la posición de Putin; si no lo hace, genio o no genio, tendrá que irse”. “Hoy no es solo un día dolorosamente trágico. Hoy es una fecha muy dramática y trascendental, que trastorna para siempre la historia de Europa y del mundo”, añadía ayer Narrareno.

Todo ello, tras una serie de peticiones que ya se anticipaban desde los sindicatos que representan a los trabajadores de la Scala, quienes además ayer organizaron una concentración en la plaza donde se ubica el coliseo milanés. “Italia repudia la guerra como instrumento de ofensa a la libertad de otros pueblos y como medio para resolver disputas internacionales”, reclamaban basándose en un artículo de la Constitución italiana. Asimismo, estos sindicatos aseguran que “a Gergiev, que no ha perdido una ocasión para ratificar su cercanía y su amistad con el presidente ruso, le consideramos un hombre de cultura y, esperamos, de paz”. Por tanto, solicitan que “lance un mensaje de esperanza al mundo desde un escenario tan importante como el de la Scala”.

De esta manera, Gergiev aún no se ha pronunciado al respecto. Y el tiempo apremia: si no sucede en las próximas horas, el gran director de orquesta deberá dejar el proyecto que ahora tenía entre manos en la Scala. Y no será el único trabajo que pierda, pues la Filarmónica de Viena ha secundado la decisión del templo italiano: ha decidido prescindir de los servicios de Gergiev y, según la agencia Ansa, no dirigirá a la orquesta austriaca en su gira por Estados Unidos.