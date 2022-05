Plácido Domingo volverá a cantar en el Teatro Real en julio

Es una noticia que muchos llevaban tiempo esperando: el del regreso de un icono al templo de su país. Desde que se desataran las acusaciones en contra de Plácido Domingo, el tenor ha sufrido una época de crisis en su carrera artística, hasta que fue recuperándose a medida que estas incriminaciones fueron menguando, o bien desmentidas. No obstante, aún no ha vuelto a cantar en el espacio operístico más importante de nuestro país. Domingo sí que cantó en el Auditorio Nacional, donde realizó una vuelta histórica a los escenarios españoles en una actuación con bastante éxito -no cantaba en España desde que lo hizo en diciembre de 2019, en el Palau de les Arts de Valencia-, que concluyó en el cálido aplauso y vítores por parte del público. Ahora, el regreso del tenor es, quizá, más simbólico, pues se trata de que ya hay fecha del día en que vuelva a cantar en el Teatro Real: el próximo 17 de julio.

El concierto en el coliseo madrileño lo realizará junto a la soprano Sonya Yoncheva, dos años después de las cancelaciones de sus representaciones previstas en España. Si bien el tenor ya pisó el Teatro Real en 2021 para recoger el título de Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España, concedido por la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España (Adiprope), en aquella cita no cantó. Ahora, el escenario que tantas veces le ha visto actuar en diversas óperas, volverá a contar con su voz, en un concierto enmarcado en el Universal Music Festival.

Domingo incluirá en su actuación extractos de “La forza del destino”, “Macbeth”, “Luisa Miller”, “Aida” o “La Traviata” de Giuseppe Verdi, así como “Andrea Chénier”, de Giordano, o “Thaïs”, de Massenet. “No quiero cantar ni un día más del que debo, pero tampoco ni un día menos del que puedo”, dijo Domingo en 2009 durante una entrevista con una televisión alemana, declaración que siempre le ha definido y que aún, a sus 81 años, sigue refutando.

El cantante y director de orquesta Plácido Domingo FOTO: JOSÉ LUIS R. CORTÉS JOSÉ LUIS R. CORTÉS

Ya se intuía que la vuelta de Domingo al Teatro Real era inminente, pues en una entrevista reciente con “El Mundo”, el tenor aseguraba que tenía un contrato firmado con el coliseo madrileño para cantar tres representaciones de “Nabucco” este julio, aunque su nombre no aparece publicado en el programa de la ópera. Por su parte, el Real, en concreto su director artístico, Joan Matabosch, aseguraba a finales del año pasado a LA RAZÓN: “Me encantaría que volviera al teatro, me parece que, si no es el artista más grande de la historia de la ópera, poco le falta, pero tiene que aclarar su situación con los responsables políticos institucionales para dar este paso. Pero a nosotros nos gustaría que volviera, a mí personalmente me encantaría tenerlo lo antes posible”:

El concierto que realizará en el Real, además de junto a Yoncheva, lo hará el tenor bajo dirección de Jordi Bernacer, el próximo 17 de julio a las 20:00 horas. Así, se conforma un nuevo espacio dentro del Universal Music Festival, que incorpora por primera vez tres conciertos líricos en su programa. Además del divo, el 25 de julio será el turno de la soprano Anna Netrebko, el tenor Yusif Eyvazov y el barítono Elchin Azizov, quienes actuarán junto a la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo batuta de Michelangelo Mazza.

Por último, dentro de las actuaciones líricas, el 27 de julio será el turno de “Hadrian”, ópera de Rufus Wainwright, en versión semiescenificada concebida por Jorn Weisbrodt y con dirección musical de Scott Dunn. En cuanto a intérpretes, será el barítono Thomas Hampson quien lleve a cabo el papel titular, acompañado de Ainhoa Arteta y Xabier Anduaga.