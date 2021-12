Joan Matabosch: «Me gustaría contar con Plácido Domingo lo antes posible»

Matabosch es un ciclón. Aparece para la sesión de fotos con paso firme, con determinación, dejándose aconsejar de forma paciente. En la distancia corta se percibe que es una persona con las ideas claras y que en su mente le cabe el Teatro Real entero, al que ha colocado como el mejor del mundo en los premios Opera Awards por la programación de 2019, además de haber sido nombrado uno de los hombres del año por la revista «Esquire». Ahora, a propuesta de Gregorio Marañón en tanto presidente de la institución, ha sido renovado como director artístico de teatro hasta diciembre de 2026 junto a Ignacio García-Belenguer como director general y al director musical Ivor Bolton. Se abre así una nueva y ambiciosa etapa de recuperación de la normalidad tras la pandemia y una ocasión de crecimiento y mejora del Teatro, que tratará de aprovechar los fondos europeos para modernizar y digitalizar sus estructuras.

¿Qué balance hace de estos cinco años bajo su dirección?

Eso corresponde a otros decirlo, pero creo que hemos colocado al Teatro Real en el circuito internacional a pesar de los últimos tan complicados por la maldita pandemia. Creo que se ha reaccionado con cintura y capacidad de gestión, y eso hay que valorarlo. Al margen de ello, la programación ha adquirido un nivel de calidad excepcional, como está reconocido internacionalmente de forma explícita. Es muy importante el esfuerzo de ampliación del repertorio y de ambición artística incorporando títulos que, por circunstancias históricas, eran inéditos. Las novedades llegan a ser el 60% de los títulos propuestos, y es bueno que esto haya sido aceptado y asumido por la institución y por el público como algo normal.

¿Puede afirmarse que su programación fue ecléctica al mezclar obras del gran repertorio con vanguardias o un marcado sello de contemporáneo?

Sigue teniendo sentido proponer piezas de más de cien años porque aún nos interpelan y nos dicen cosas expresando sentimientos e ideas que nos afectan íntimamente y, por tanto es imprescindible seguir con ellas enfocadas desde una mirada contemporánea. Evidentemente, debe haber un equilibrio entre títulos que forman parte ya de manera estandarizada del repertorio operístico y novedades que se van incorporando poco a poco. Las obras que ahora son nucleares en el repertorio en su momento fueron novedades y el teatro tuvo que apostar al incorporarlas, a veces con polémica y mucha resistencia, pero, gracias a esa visión, hoy forman parte del patrimonio colectivo.

¿Va a seguir en esa línea?

El Real no puede quedarse observando, debe tomar parte activa en esa ampliación, por tanto, es obligación del Teatro proponer títulos nuevos importantes de la literatura operística del siglo XX, como vamos a hacer con uno tan excepcional como «El ángel de fuego», de Prokófiev, una obra maestra que ahora es novedad, pero que en unos años será un clásico.

¿Lo más difícil ha sido gestionar la pandemia?

Fue complicadísimo, pero también supuso una oportunidad teniendo en cuenta que todos los teatros del mundo cerraron y este, con el apoyo de las administraciones públicas, los patrocinadores y el público, decidió hacer un esfuerzo por establecer alternativas y, adaptándonos a un estricto protocolo sanitario, tener la cintura, capacidad de gestión, imaginación y creatividad suficientes como para adaptar cada proyecto a la situación. Eso se consiguió y se convirtió en la admiración de otros teatros, demostrando lo importante que es tener un equipo tan excepcional como éste.

¿Qué dificultad tiene programar sin recursos propios?

No tenemos compañía de cantantes, ni taller escenográfico, todo hay que buscarlo fuera, eso es una dificultad, pero también una ventaja, porque nos obliga a gestionar de otra manera. Los teatros que tienen esto en plantilla se pueden permitir programar más tarde, su temporada consiste en redistribuir las óperas que quieren sobre la base de lo que tienen. Aquí todo parte de cero, incluido orquesta y coro. Eso es mucho más trabajo para el programador, pero tiene la ventaja de poder escoger el mejor que esté en el mercado para cada personaje, por tanto, la calidad es muy superior. El condicionante fundamental es que hay que programar con mucha más antelación. Nuestro modelo es el mejor del mundo si programas 4 o 5 años antes, si no, es el peor, porque al no tener nada, si vas tarde, saldrá fatal.

¿Su proyecto más inmediato es acabar la tetralogía de Wagner y homenajear a los compositores españoles fallecidos?

Sí, «El ocaso de los dioses», con Pablo Heras-Casado y Robert Carsent, ahora en enero. Luego vamos a tener una acontecimiento mundial de primera magnitud que es el estreno de la última ópera de Luis de Pablo «El abrecartas», con libreto de Vicente Molina Foix y con ese motivo vamos a celebrar un homenaje a los tres grandes compositores españoles Antón García Abril, Cristóbal Halffter y Luis de Pablo, lamentablemente fallecidos este año. La siguiente también es un acontecimiento mayúsculo, «El ángel de fuego», de Sergéi Prokófiev, que será el estreno en España de una de las grandes óperas del siglo XX.

¿Es importante la estabilidad para un plan a largo plazo?

Fundamental por el modelo del teatro, que obliga a que sea así. Todos los de ópera son grandes trasatlánticos que necesitan estabilidad, pero cuando el modelo es que todo está externalizado y tienes que ir a buscar al mercado internacional los elementos que necesitas para cada proyecto, todavía más, por eso resulta imprescindible que exista esa estabilidad. Incluso los teatros que tienen un ensamble propio y apenas deben buscar fuera se ven obligados a programar con mucho tiempo, porque incluso en ellos la cosa ha cambiado.

CONVERSACIONES CON PLÁCIDO DOMINGO Una de las preguntas que se hacen los aficionados a la música clásica y el público que asiste regularmente al Teatro Real es si en este momento existen conversaciones con el tenor Plácido Domingo, que se vio envuelto en una serie de acusaciones. Matabosch reconoce que existen conversaciones ahora, «sí, las hay, pero es necesario que se siente con los responsables políticos y ver cómo lidiar con la situación que atraviesa. En estos momentos no hay un proyecto completo que pueda anunciar, pero a mí me encantaría que volviera al Teatro, me parece que, si no es el artista más grande de la historia de la ópera, poco le falta, aunque tiene que aclarar su situación con los responsables políticos institucionales para dar ese paso porque de otra manera estamos un poco con las manos atadas; a nosotros nos gustaría que volviera, a mí personalmente me encantaría tenerlo lo antes posible».

¿Cuál es su principal apuesta para el periodo que afronta?

Me gusta hablar de consolidación del modelo, porque creo que está funcionando y tenemos cinco años por delante para ello. Luego hay una serie de asignaturas pendientes, ya no solo en cuanto a repertorio, que también; creo que este teatro necesita tener una Sala B, una segunda más pequeña con costes de producción muy inferiores que permitan apuestas más experimentales, más contemporáneas y vanguardistas y, sobre todo, a precios más reducidos.

¿Lo que han hecho en colaboración con otros teatros de Madrid?

Eso es, con la Abadía, Canal y el Español, que ha funcionado muy bien, como ocurrió con «Into the Little Hill», de George Benjamin. Esa colaboración debería institucionalizarse mucho más o tener esa Sala B para desarrollar este tipo de proyectos fundamentales. Además, nos permite fomentar la cantera, dar posibilidades a compositores y cantantes jóvenes, y dichos espacios y propuestas nos permiten tener, si no un ensamble de artistas, algo parecido, y permitir la asistencia de público joven porque, al ser producciones menos costosas, y como hemos dicho, las entradas son mucho más asequibles.

¿Es importante la renovación de Ivor Bolton?

Sí, porque es parte de mi equipo, estamos apostando por tener la mejor orquesta y coro imaginables, algo que se está consiguiendo gracias a la dirección musical de Bolton y la combinación de Nicola Luisotti y Pablo Heras-Casado como directores principales invitados. Su sello distintivo es su increíble flexibilidad, la orquesta está acostumbrada a reaccionar magistralmente ante demandas de los directores que trabajan regularmente con ella. Para aumentar su nivel es importantísima esa continuidad, que no pasen por aquí, sino que se instalen aquí. La idea es la de incorporar alguno más. El coro también es de un gran nivel y estamos trabajando para mejorarlo, son pilares de la institución, a pesar de no ser parte orgánica del personal.

¿Qué papel tienen las coproducciones internacionales?

Ha sido un exitazo y tenemos claro que es lo deseable. Una de nuestras ambiciones era convertirnos en un centro de producción importantísimo, como se ha logrado. «Turandot», que está en París, o el «Peter Grimes» que dirigió Deborah Warner la temporada pasada y se presentará en el Covent Garden, son coproducciones ideadas, gestionadas, construidas y estrenadas por el Real. Seguiremos porque ha dado resultados estupendos y permite que con una inversión razonable de tres teatros tengamos una producción del máximo nivel.