Anni B Sweet: siguiendo una intuición

Cuando empezó apenas era mayor de edad. Hace 13 años, Anni B Sweet irrumpía en el panorama nacional con un disco de delicado folk en inglés, «Start, Restart, Undo» (Subterfuge), que rebosaba clase e ingenuidad, pero con el tiempo la malagueña ha ido creciendo hasta convertirse en una artista capaz de manejar todos los registros musicales. En 2022, Ana López ha protagonizado uno de los mejores lanzamientos del año junto a Los Estanques, un trabajo titulado «Burbuja cómoda y elefante inesperado», un álbum de prodigioso pop psicodélico que ha recibido las mejores críticas de la Prensa especializada. Sin embargo, muchos de sus seguidores, tiene ganas de ver a la Anni B. Sweet que ha ido puliendo su estilo personal.

«Creo que sí, aunque es cierto que todas las canciones que tenía para mi quinto disco acabaron en el que saqué con Los Estanques y aunque estoy en el proceso de disfrutarlo, también tengo ganas de escribir cosas nuevas, para ver si el año que viene saco uno nuevo». Será como Anni B Sweet a secas. «Eso si no me da por cambiarme el nombre. ¿Sabes?, nunca me ha gustado mucho y últimamente estoy con cambios, así que podría ser», comenta la joven, que se presentará, por ahora, bajo su nombre artístico en los Atardeceres Larios en Málaga el próximo 22 de julio.

Anni no tiene todavía definido qué va a suceder cuando se suba al escenario de El Balneario, en Málaga, en un ciclo que se inauguró el 12 de julio y por el que ya han pasado Kiko Veneno y Los Secretos, entre otros artistas, sobre un escenario con la puesta de sol del Mediterráneo de fondo. «No sabré lo que va a ocurrir hasta el último momento, la verdad. Porque yo respondo según cómo me siento ese día. Me tengo que sentir conectada. Trato de no hacer cosas que vayan en contra de mi estado de ánimo, porque eso se nota». Bueno, es una política muy de agradecer, pero debe generar cierta incertidumbre... «Sí que la genera. Lo que pasa es que es peor salir a tocar algo que no quieres tocar porque lo has decidido así una semana antes. Si no te queda más remedio, lo haces, pero... es mejor tocar lo que sientes», dice. Por suerte, queda poco tiempo para descubrirlo y para brindar con un «gin tonic» en la ciudad donde nació la marca Larios y también la propia Anni B. Sweet.

Cambiarse el nombre

Sin embargo, aunque sea bajo el nombre de su primera creación artística, en estos años ha evolucionado mucho. «Completamente. He ido incorporando muchas experiencias y la verdad es que he cambiado. Lo que pasa que nunca vi un buen momento para cambiar el nombre porque hay que dar explicaciones y siempre tiene implicaciones... pero en los dos últimos discos he pensado que lo iba a hacer». De hecho, la fuerza de la inercia tampoco se lo permitió en el trabajo junto a Los Estanques: «Puede que tuviéramos que haberlo hecho, porque ha sido, más que una colaboración, un grupo nuevo. Aunque tampoco nos atrevimos a empezar como desconocidos», explica. Sin embargo, pese a las reacciones positivas de su nuevo proyecto, Ana disfruta mucho de salir en solitario a actuar: «Es que ambas cosas se complementan de maravilla. Me encanta estar con ellos y también actuar en todos los formatos que tengo en solitario, que van del acústico al trío o cuarteto, incluso».

Para la cita del 22, el formato será el más íntimo posible, como es la tónica habitual en las once tardes casi noches que durará el ciclo. Acústico «radical»: ella y su guitarra y, por tanto, la esencia de las canciones, sin ropajes, sin artificios, sin capas de ruido que disimulen un tema que cojea. «Siempre he dicho que si la canción funciona así es que debe ser buena». ¿Le sucede con el repertorio igual que con el nombre, hay algo de incomodidad con respecto al más antiguo? «Pues últimamente solo estoy tocando del disco “Universo por estrenar” y alguna versión. Porque ahora me cuesta más tocar las canciones en inglés. Una vez que me pasé al castellano me siento cómoda y me cuesta hacer temas en los dos idiomas». Sin embargo, para el concierto de Málaga puede que las cosas cambien. «Hoy he amanecido pensando que igual podría coger una canción de cada disco y hacer un pequeño recuerdo de todos hasta el presente, sin olvidarme de las versiones importantes que no tienen que ser ‘’Take on me’', por cierto». Y es que tuvo un enorme éxito con la famosa canción de A-Ha, pero no es la más importante: «Por ejemplo, “Carmen Celeste”, de Lagartija Nick, es una de las que más he hecho y más me ha marcado. Son una influencia muy grande a la hora de escribir».