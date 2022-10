Publican una canción perdida de Queen con la voz de Freddie Mercury: así suena

Hace unos meses, Brian May y Roger Taylor generaban la expectativa al contar que habían encontrado una canción perdida de Queen cantada por Freddie Mercury y que estaban valorando publicar. Aquí está “Face it alone”. Los miembros de Queen habían revelado en una entrevista para la BBC durante su actuación en el pasado concierto del Jubileo de la Reina, que se trataba de “una pequeña joya de Freddie de la que casi no nos acordábamos”. May la definió como “muy bella y conmovedora”. La canción aparece como la primera etapa que desembocará en una relectura del álbum “The Miracle”, el número 13 de la banda, y que aparcerá reditado el próximo 18 de noviembre.

Entre su contenido, este formato expandido incluye las “The Miracle Sessions”, un disco de una hora con más temas inéditos, que incluyen seis canciones antes no publicadas. El audio incluye las charlas íntimas e informales de la banda en el estudio de Londres y Montreux, que dejan ver el proceso creativo de los cuatro miembros del grupo y la alegría, chistes y charlas que compartieron al volver a trabajar juntos. “Face It Alone” fue originalmente grabada durante las históricas sesiones de la banda en 1988 para el álbum, un periodo prolífico, que vio a la banda crear cerca de 30 temas, muchos de los cuales no vieron la luz y se quedaron sin entrar en el corte final del álbum. Se redescubrieron cuando el equipo de producción y archivo de la banda volvió a revisitar las sesiones de trabajo para publicar la reedición de “The Miracle”.

“Casi se nos había olvidado esa canción”, admite Roger Taylor, “pero ahí está, esa pequeña joya. Es maravillosa, un verdadero descubrimiento. Es un tema apasionado”. El single es la primera canción nueva con la voz de Freddie Mercury que se publica en 8 años. En el álbum “Queen Forever” de 2014 la banda incluyó tres canciones antes no escuchadas con Mercury, “Let Me In Your Heart Again”, “Love Kills” y “There Must Be More To Life Than This”.

Hablando sobre esta canción redescubierta, May asegura: “Estoy contento de que nuestro equipo haya encontrado esta canción. Después de tantos años, es genial escucharnos a los cuatro…sí, Deacy también está…trabajando en el estudio, en una idea para esta canción genial que nunca se terminó…¡hasta ahora!”