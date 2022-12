La solución (sin vuelta atrás) del Primavera Sound a sus precios estratosféricos

La próxima edición del Primavera Sound se despliega como una de las más ambiciosas de la historia del festival. En 2023, el certamen repartirá sus conciertos entre Barcelona y Madrid, de manera que la música reinará en estas grandes ciudades de nuestro país de la mano de varios artistas. Del jueves 1 al sábado 3 de junio, tendrá lugar en el Parc del Fórum de Barcelona, mientras que del jueves 8 al sábado 10 de junio será en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en la capital. Rosalía,a Bad Gyal, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Kendrick Lamar, Blur Halsey o Maneskin son algunos de los nombres de primera línea que actuarán en esta próxima edición.

Con esto, dicho despliegue no se lleva a cabo solo, y eso se refleja a la perfección en el bolsillo del festivalero. Si bien gran parte de los grandes festivales de España han subido los precios durante esta última temporada, hay algunos que han optado por el pago a plazos, y el Primavera es uno de ellos, aunque con letra pequeña. El abono simple de tres días son 260 euros más gastos, mientras que si se paga a plazos serían 265 euros más gastos. El abono VIP, 480 euros más gastos -900 si se quiere disfrutar del festival en las dos ciudades-, y el que incluye los carteles de Barcelona y Madrid se alza hasta los 430 euros más gastos. Más adelante saldrán las entradas del día, pues aún se conoce la programación exacta del certamen.

Como informa la organización a “laSexta”, en el Primavera Sound llevan un tiempo implementando el citado pago a plazos, algo que se ha ido inculcando en otros certámenes de nuestro país con el paso del tiempo. Con esta idea, el festival intenta preocuparse por el bolsillo de sus visitantes y no obligarles a desembolsar tal cantidad de una sola vez, y de ahí esta iniciativa. Una ayuda, ante todo, para los jóvenes, cuya situación socioeconómica no está en el mejor momento.

No obstante, hay una letra pequeña que todos deben tener en cuenta, pues si se decide ir al Primavera Sound, no habría vuelta atrás para no perder dinero: “Recordamos que la compra de la entrada a plazos supone un compromiso de pago en las fechas indicadas”, explican desde la organización, “en caso de que el cobro a la cuenta indicada no sea posible por causas ajenas a la Organización, consideraremos incumplidas sus obligaciones y, por ende, se considerará que no se ha adquirido la entrada y, en consecuencia, no se le devolverán los pagos realizados”.