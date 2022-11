El Primavera Sound 2023, que por primera vez tendrá una doble sede en Barcelona y Madrid, tendrá en su cartel a Blur, Rosalía, Kendrick Lamar, Skrillex, Maneskin, Pet Shop Boys, Sparks, Calvin Harris, Halsey y St.Vincent. Muchos pesos pesados, no se veían tantos desde hacía muchísimos años.

La cantante catalana de reggaeton ya es una habitual de los festivales, pero es intrigante lo que puedan ofrecer Blur después de tantos años. Lo mismo para los eurovisivos italianos Maneskin, cuyos concietos suelen ser una fiesta.

También contará en su cartel con Bad Religion, FKA Twigs, The Moldy Peaches, Turnstile, John Cale, Laurie Anderson, Off!, My Morning Jacket, Built to Spill, Arlo Parks, Swans, Le Tigre, Beth Orton y los habituales Shellac, entre otros, en las más de 200 actuaciones por cada sede en un cartel paritario, ha informado el festival este martes en un comunicado. Un gran ramillete de ilustres secundarios, con bastante Punk (Bad Religion, Off! y Turnstile).

El festival se celebrará del 1 al 4 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona y del 8 al 10 de junio en Arganda del Rey (Madrid), que ya había anunciado a Depeche Mode como uno de sus cabezas de cartel. El grupo británico no estará en la capital catalana.

El festival ha señalado que busca la pluralidad y la diversidad con una mezcla de estilos entre el punk, pop, el reguetón, el metal, el k-pop (pop coreano) y la salsa. Un año más el certamen destaca por su diversidad, quizás más que nunca.

El Primavera Sound vivirá unas ediciones “prácticamente idénticas” en las tres jornadas principales, con un reducido número de grupos que actuarán en uno de los recintos dentro de la programación central.

Barcelona será la sede donde se disfrutará de los suecos Ghost, una de las principales referencias en el Rock internacional, Israel Fernández y Diego del Morao, Arthur Verocai, The War on Drugs -q-ue en Madrid encabezará la programación de Primavera en la Ciudad con un concierto en La Riviera-- y Holly Humberstone, mientras que en Madrid será el escenario único de The Mars Volta, Bad Gyal, Georgia y Crack Cloud.

Tanto el 31 de mayo en el Parc del Fòrum de Barcelona como el 7 de junio en el Civitas Metropolitano de Madrid serán las jornadas gratuitas de bienvenida, con Pet Shop Boys, Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma.

La programación de Primavera en la Ciudad, del 29 al 31 de mayo y el 4 de junio en Barcelona y del 5 al 7 y el 11 de junio en Madrid, tendrán una programación que contará con Pet Shop Boys, Loyle Carner, black midi, Black Country New Road, Cloud Nothings o Blondshell.

Además, Arab Strap, Melody’s Echo Chamber, Jockstrap, Molchat Doma o Enumclaw en Barcelona y The War on Drugs, St.Vincent, Tokischa, Julia Jacklin o Nation of Language en Madrid terminarán de enriquecer el Primavera en la Ciudad en salas.

Las entradas para los Primavera Sound de Barcelona y Madrid volverán a salir a la venta el jueves en todas sus modalidades, con un precio de 325 euros más gastos de distribución en los abonos simples, de 125 euros más gastos de distribución en las entradas de día y los abonos dobles para las dos sedes a 520 más gastos de distribución.