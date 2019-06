Aitana destapa su “Spoiler”

Ya está aquí. Después de un año y medio de trabajo y algunas píldoras para calmar las ansias de los “aitanistas”, la ex “triunfita” Aitana (Barcelona, 1999) salta al ruedo con su primer tiene disco: “Spoiler” (Universal Music), que incluye nueve temas inéditos y los cinco que presentó meses atrás con “Tráiler”. “Tenía muchas ganas de que viera la luz”, reconoce nada más sentarse con LA RAZÓN para hablar del lanzamiento. ¿Cuánto hay de Aitana en el disco? Yo estoy en el 100% de las canciones. Soy la compositora de todas ellas. Claro está que tengo productores que me han ayudado, pero quería que el disco fuera yo, que fuera mi verdad. Y eso es lo que ha salido, un álbum en el que hay un poco de todo, baladas, canciones más movidas... Es el reflejo de lo que he vivido este año y medio, que ha sido una auténtica montaña rusa. ¿En qué te inspiras para componer? Pues la verdad es que tengo varias técnicas. Por ejemplo, en el tema “Con la miel en los labios” me basé en una persona que es muy especial para mí y me puse en una situación que no había ocurrido, pero como si pasara. Con lo que sentí fue con lo que la compuse. Aquella semana quería una balada y me obsesioné bastante, todo me salía mal, pero con la ayuda de David Santisteban todo salió fenomenal al final.

¿Eres compositora nocturna? Soy más de componer en el estudio. En casa me vienen varias ideas que luego desarrollo. La verdad que soy bastante disciplinada y organizada. De enero a marzo he estado sólo componiendo. También tienes temas en inglés... Sí, es un idioma que me encanta y por la proyección que tiene. Aunque te digo la verdad, no tengo el “First”, es decir no soy una profesional del inglés, pero yo sigo aprendiendo. ¿Qué cuenta “Spoiler” sobre Aitana? Mi verdad, lo que yo soy, que en el fondo es bastante random. Pero es Aitana en estado puro.

¿A quién le cantas? El disco habla de amor, de sentimientos, del empoderamiento de la mujer como en el caso de “Me quedo”, que relata lo que se vive cuando vas a la discoteca y te encuentras con tu ex. Muchas chicas pensarán en irse para no coincidir con él y yo digo que no, que por qué tenemos que irnos.