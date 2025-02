¿Quién es el artista que más Grammys ha ganado?

Beyonce accepting the Best R&B Performance award for 'Black Parade'

El próximo domingo 2 de febrero, en España durante la madrugada del lunes, tendrá lugar en Los Angeles la edición número 67 de los Premios Grammy. Un acontecimiento que forma parte de la historia de la música que se encarga de recoger los hitos del año, a modo de recapitulación, premiando a los artistas por los éxitos cosechados durante su carrera. Desde los mejores álbumes del curso hasta las canciones más destacas, a lo largo de las 94 categorías que contempla la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos se recogen géneros tan variopintos como el rap, el rock o el jazz, entre muchos otros.

Asimismo, también se conceden premios al mundo que rodea a la grabación musical, es decir, existen categorías como "Mejor videoclip" o "Mejor interpretación". De esta manera, los campos que abarcan los Premios Grammy trascienden a lo meramente técnico para recoger la esencia de la música en su máximo esplendor. A lo largo de su historia, su exposición ha sido cada vez mayor, desde 1959, cuando se celebró la primera ceremonia de los premios, hasta la actualidad el formato se ha ido reinventando como también lo ha hecho el mundo sonoro. Los géneros que llenan las listas de popularidad se han sustituido por otros nuevos y, de este modo se ha visto reflejado en la importancia que la Academia le concede a cada uno.

No obstante, algo que siempre ha sido tendencia en esta celebración es el reinado de la música pop por encima del resto. Es por eso que, algunos de los artistas que más estatuillas poseen en sus vitrinas han fundamentado su carrera profesional en reivindicar este género musical. En la contraparte, la música clásica ha cobrado mucha relevancia en las más de sesenta ediciones de estos premios, por lo que, cuando nos dirigimos al pódium de los ganadores más laureados encontramos un continuo reinado de estos dos géneros tan contrapuestos al igual que la presencia de productores reconocidos. Aunque hay una reina única e indiscutible que encabeza esta lista que, además, estará presente en la gala de 2025 con un total de 11 nominaciones.

Beyoncé: por y para los Premios Grammy

Beyoncé recogiendo un Premio Grammy CBS

Hasta un total de 32 Grammys tiene la reina universal del pop. La que fue miembro del grupo Destiny's Child junto a Kelly Rowland y Michelle Williams obtuvo sus dos primeros premios a "Mejor canción de R&B" y a la "Mejor interpretación de R&B de un dúo o grupo con voz". Pero no fue hasta la gala de 2023 donde se alzaría con el título de artista con más estatuillas en la historia de los Premios Grammy. Todo apunta a que en la gala que nos acontece este curso, Beyoncé acrecentará esa cifra debido a su más reciente lanzamiento, "Cowboy Carter", que ha sido todo un éxito, tanto para la crítica profesional como para las grandes masas, vendiendo millones de copias en todo el mundo.

Georg Solti y Quincy Jones: segundo y tercer puesto

George Solti es el compositor que más se acerca a la icónica cantante estadounidense con una cifra de 31 trofeos en su haber. Sus composiciones operísticas románticas lo llevaron a construir la carrera más galardonada en la historia de los Premios Grammy a un compositor de música clásica. El director de orquesta obtuvo su última condecoración en el año 1997 por su obra "Wagner: Die Meistersinger Von Nurnberg" en la categoría de "Mejor grabación de opera". Un hito irrepetible que hace mella en los amantes de la opera y que, a pesar de los premios, su legado perdurará en nuestros corazones por siempre.

Quincy Jones, abrazando una buena cosecha de Premios Grammy ASSOCIATED PRESS

Quien no quiere a Quincy Jones no quiere a su madre. Debido a su reciente fallecimiento, su leyenda será homenajeada en la edición de 2025. Su pronunciada e histórica carrera le dejó una suma total de 28 Premios Grammy. Además, Jones se encuentra en la lista de los 15 artistas que han recibido el premio Grammy Legend. De su carrera poco más se puede decir que no se haya dicho antes. El músico colaboró con Michael Jackson en su icónico álbum, "Thriller", en la banda sonora de "El color púrpura", de Steven Spielberg, y ha dejado una huella imborrable en todos y cada uno de los géneros en los que ha participado: rap, pop, jazz, R&B, etc.