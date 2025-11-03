Delegación del Gobierno analizará informes de la Policía sobre Rosalía en Madrid y verá "si procede sancionar"

La Delegación del Gobierno en Madrid analizará los informes de Policía Municipal sobre la 'performance' de la cantante Rosalía en Callao el pasado 20 de octubre y verá "si procede sancionar o no" a los promotores del encuentro.

Lo ha adelantado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, donde ha indicado que ya ha recibido el expediente firmado por Policía Municipal remitido la pasada semana por el Ayuntamiento de Madrid.

"Me parece muy bien que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tenga esa intención de trasladarnos a nosotros esa responsabilidad y decir 'bueno, ya será la Delegación de Gobierno quien sancione a Rosalía'. Creo que eso es lo que está buscando", ha deslizado Martín, quien ha apostillado que no hay actas de Policía Nacional porque tampoco estaba alertada de esa cuestión. A renglón seguido, ha hecho un llamamiento a la "colaboración, la responsabilidad y la lealtad", especialmente cuando se habla de seguridad de los ciudadanos".

Madrid, Rosalía y los "saraos"

En este punto, ha acusado tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital de "montar saraos corriendo y sin informar a nadie adecuadamente" en los últimos años, algo que ahora "está sufriendo en sus carnes" con el anuncio de Rosalía y su disco 'Lux'. Ha recordado que hace unos meses desde Delegación de Gobierno se envió una instrucción a ambas administraciones para señalar la importancia de que se informe "en tiempo y forma" de los actos que promuevan.

"Han generado, yo creo, esa dinámica en la que cualquiera puede montar algo como lo que se convocó en la Plaza de Callao hace unas semanas y que fue, francamente, peligroso para la ciudadanía. Hemos visto a cientos de personas, pues al final, deambulando por una gran vía abierta y en una situación, pues creo que, francamente, de peligro", ha rematado.

Nueva Ley de Espectáculos

En este desayuno también ha vuelto a pedir una nueva Ley de Espectáculos regional, apuntando además a la mayoría absoluta de la que goza el PP en al Asamblea de Madrid. Como ya hiciera con anterioridad ha negado que sea suficiente una actualización de la de 1996 retocada en 2013 -tras el caso del Madrid Arena- porque "no tiene nada que ver" la realidad de Madrid ahora y la de entonces.

"Únicamente en seguridad coordinamos dispositivos para grandes eventos que se dan en la región por analogía de la Ley del Deporte porque la de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad no prevé ningún mecanismo de coordinación de la seguridad", ha criticado.