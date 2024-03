El Festival Alma Occident Madrid suma a Nile Rodgers y Soul II Soul

El festival de música ALMA Occident Madrid añade dos nombres más a su cartel: se trata de Nile Rodgers, el legendario miembro fundador de Chic y la banda británica Soul II Soul, que se suman a un cartel conformado por Deep Purple, Jamie Cullum, Vetusta Morla, Valeria Castro, GIMS, Jorge Drexler y Evanescence, entre los días 30 de mayo y 17 de junio.

Nile Rodgers, miembro del Rock & Roll Hall of Fame y ganador de múltiples premios Grammy, es autor de éxitos como "Le Freak" y "Good Times", y una figura que, desde el funky y el soul trasciende géneros y generaciones, habiendo colaborado con artistas que van desde David Bowie y Madonna hasta Daft Punk y Beyoncé. Soul II Soul son los representantes funky de la escena británica con éxitos como "Keep On Movin'" y "Back To Life". La cita será el 7 de junio en el Parque Tierno Galván de Madrid