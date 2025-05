Los festivales de verano desatan la búsqueda de reservas de avión

Los festivales de verano funcionan como un polo de atracción para las búsquedas de viajes. El Primavera Sound, que se celebrará en Barcelona del 5 al 7 de junio, vuelve a ser el punto de partida para una temporada de festivales que promete atraer a miles de viajeros nacionales e internacionales. Según datos analizados por la agencia de viajes online eDreams, las búsquedas y reservas hacia los destinos que albergan festivales han experimentado un notable crecimiento en 2025, con España como uno de los principales focos para los amantes de la música.

El efecto del Primavera Sound, uno de los eventos más esperados del año, es palpable: Barcelona ha registrado un aumento del 35 % en búsquedas en las fechas de su celebración respecto a 2024. Este evento atrae a una audiencia internacional diversa, siendo franceses (22 %), alemanes (19 %) e italianos (13 %) quienes lideran las reservas. Los viajeros españoles representan el 10 % del total.

Otro gran protagonista a nivel nacional es el Mad Cool Festival, celebrado en Madrid del 10 al 13 de julio. Francia (15%) e Italia (11%) lideran las llegadas internacionales a la ciudad en esas fechas, en las que tiene lugar un festival que se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes nacionales (27%) de la música rock y pop. Además, las fechas del BBK Live en Bilbao (10-12 de julio) muestra un crecimiento del 15 % en búsquedas respecto al año pasado, principalmente desde otras ciudades de España (20 %) y Alemania (12 %). También en la península, la edición del Primavera Sound en Oporto

coincide con incrementos en búsquedas de vuelos de un 24 % sobre los datos de 2024.

Tomorrowland y Glastonbury entre los festivales europeos más demandados

La historia se repite cuando analizamos los efectos a escala europea y mundial: el interés por eventos internacionales sigue creciendo. El Tomorrowland, celebrado en Boom (Bélgica) durante dos fines de semana consecutivos en julio, coincide con un aumento del 22 % en reservas (respecto a la semana anterior) con los españoles como principales interesados en viajar (45 %), seguidos de los franceses (13 %) e italianos (8 %).

Otro festival europeo que podría haber despertado el interés de los españoles en esta temporada es Rock in Roma, que ha repercutido en un 18 % más de reservas de españoles respecto al año anterior, siendo la principal nacionalidad que visitará la capital italiana durante los días del festival (37 % de las reservas), seguidos de los franceses (21 %) y alemanes (10 %). También la celebración de We Love Green en París coincide con un incremento del 62 % en reservas (en comparación con la semana anterior), liderada por españoles (22 %), italianos (15 %) y alemanes (14 %). El legendario Glastonbury Festival también coincide con un aumento de las reservas hacia las ciudades cercanas un 44 % (vs semana anterior), desde España (21 %) y Alemania (18 %).

Más allá de Europa, las fechas de festivales como el Lollapalooza en Chicago han visto un aumento del 17 % en búsquedas (respecto al año anterior), mientras que el contracultural Burning Man en Nevada coincide con un aumento del 80 % en búsquedas en comparativa con el año anterior, principalmente de origen nacional, pero también desde Alemania (+38 % vs 2024), Francia (+72 %) y España (+29 %), entre otros países europeos.