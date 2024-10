Hinds, anatomía de una caída

Es una melancólica verdad que las caídas enseñan más que las medallas. Solo que, para poder aprender de ellas, conviene dejar de caer y caer. «Hemos estado tan abajo que nos preguntábamos qué quedaba de nosotras. Si lo comparamos con un animal, estábamos moribundas», dice Carlota Cosials, una de las fundadoras de la banda Hinds. «Lo veíamos como parte de una película, como si disociásemos nuestra vida. No éramos capaces de ver la mala suerte que estábamos teniendo. Hemos estado muy muy mal durante mucho tiempo –enfatiza–. Pero es que, cuando algo sale mal, se precipita la avalancha de desastres», dice Ana García Perrote, su compañera en la banda, reconvertida a dúo tras la salida de Ade Martín y Amber Grimbergen en 2022. Tras regresar de los abismos, han publicado «Viva Hinds», un estupendo álbum que «ya no piensa en lo que los demás esperan de Hinds, sino en nosotras».

Las cosas se empezaron a torcer durante la pandemia: «Tuvimos que tirar un disco a la basura prácticamente en el que habíamos invertido los ahorros. Hicimos, en cambio, muchas tonterías por redes y otras cosas que... me dan arcadas. A nosotras, que las fronteras estuvieran cerradas, nos afectó muchísimo. Quien conoce a Hinds, ya lo sabe: nos verás en Barajas. El caso es que nuestra agencia de management se hundió y nos quedamos, además, sin sello. Y, de repente, aparece un abogado que nos reclama un dinero por una cosa que... Nos sucedieron esas situaciones que no se ven hacia afuera de la industria de la música, ese lado horrible. Cuando te va mal, salen las ratas de cloaca», enumera Cosials. Peligraron, claro, como grupo. «Estábamos acabadas –dice su compañera–. En esa fase, nuestras compañeras se fueron, como es normal. ¿Existe una banda si no da conciertos ni saca música?», se pregunta la guitarrista como un koán (acertijo zen) japonés. Bueno, no hay nada como caer para... «saber quién te da la mano. Hemos hecho una buena criba de personas en nuestro entorno», completa García Perrote. No eran nuevas, pero se quedaron solas. «Te sorprenderías de cuánto», insisten.

Hacia arriba

El cambio de tendencia llegó en otoño de 2022, «cuando dejamos de prejuzgar cómo debían ser las canciones y decidimos que tenían que ser como estábamos: en crudo. Confiamos en nuestra fuerza interior, en nuestro verano invencible. Y salieron las cosas», dice la vocalista. Compusieron en Madrid, en sus casas, dando rienda suelta a las traumáticas experiencias. En esa crisis llegó una de las inspiraciones del trabajo, la figura de Daniel Johnston y su canción «The Story of an Artist», con su peculiar estilo chirriante, quebradizo y tierno. «La suya es una historia triste, pero preciosa. Él ve la adversidad y sabe que el mundo no le entiende, pero sigue haciendo canciones. Nos estaba hablando a nosotras en ese momento», explica García Perrote del legendario «outsider» de la música. «Gracias a él nos atrevimos a hacer las cosas lo más directamente posible. Creo que es el disco con menos metáforas de todo Hinds y la música no tiene distorsión ni ‘‘reverb’’... fue una reafirmación», completa la cantante, que explica que querían un sonido «más crudo, más duro, más adulto, más disonante».

La situación se fue revirtiendo: descubrieron que no habían sido abandonadas por todo el mundo. Ahí estaba, más presente que el fantasma de Johnston, Grian Chatten, vocalista de Fontaines D.C., que les apoyaba desde la distancia. «En nuestros peores momentos, teníamos el chat abierto y le mandamos una demo de una canción. Yo no estaba contenta con mi voz –Cosials se refiere a ‘‘Stranger’’– y traté de evitar cantarla. Y él entendió de qué iba, escribió su parte y la cantó. Fue mágico. Su grupo está triunfando y no se lo pueden merecer más». Distinta fue la historia con Beck, aparición estelar en el álbum, en el que ha grabado el tema «Boom Boom Back». «Eso fue puro desparpajo español –ríe la guitarrista, que cuenta una historia un tanto inverosímil–. Le reconocimos en un bar de Los Ángeles y le echamos morro. Nos presentamos y le explicamos quiénes éramos, que estábamos en la ciudad grabando. Nos invitó a un plan con sus amigos y nos preguntaba que qué tal el estudio. Le ofrecimos cantar, pero se nos escapó. Y en el avión de vuelta a Madrid pensábamos: ‘‘qué pena de ocasión perdida’’. Pero, al desconectar el modo avión en Madrid, saltó un mensaje suyo: ‘‘¿No iba a cantar en vuestro disco?’’. Casi nos da algo», dice Ana. Beck mandó su parte. ¿Alguna moraleja de todo esto? «Sí, que hay que ir más a los bares», ríen las dos.