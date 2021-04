Love Of Lesbian, fronteras de ningún lugar

El disco estaba casi preparado, después de un año de descanso, cuando llegó la pandemia. Love Of Lesbian venían de encadenar varios años seguidos de giras y su nuevo trabajo acumulaba parte de la rabia que nunca habían expresado por el clima político que envuelve a la sociedad catalana. «Había un cansancio. Nosotros nunca hemos sido de canción protesta ni de hablar de las injusticias, pero habíamos acumulado el hartazgo. Somos un grupo catalán que canta en castellano, y en el seno de la banda hay diferencias. Yo no soy independentista pero alguno en el grupo vota a ERC desde hace años. Es normal. Pero ser catalán, en este último tiempo, ha sido agotador», dice Julián Saldarriaga, uno de los principales compositores de la banda. El otro, Santi Balmes, asiente: «Siempre he pensado que los defectos de España se ven mucho mejor desde Cataluña y que los defectos de Cataluña se ven mejor desde España. Me da esa sensación de que ni los unos ni los otros saben bien autoanalizarse. Por eso existe la perpetua confrontación que, o te la tomas con humor, o acabas desesperado», dice el cantante y letrista sobre un tema del que generalmente evitaban pronunciarse en el pasado. «Porque hemos vivido ese conflicto día a día. A veces, la verdad, te gustaría experimentar lo que es pertenecer a otro lado que no tiene ese conflicto de identidad permanente», dice Balmes de una de las inspiraciones del disco que acaban de publicar, «V. E. H. N. (Viaje épico hacia la nada)».

De una forma más explícita se refieren al asunto en «Catalunya bondage», tema que aborda el sadomasoquismo en cuestiones políticas que ya es casi inherente al origen catalán. «Está anclado en nuestro carácter, en el catastrofismo, en basar nuestra historia contabilizando derrotas casi marcan un carácter de resistencia y de tozudez. No es que busque la confrontación pero que al final te sientes a gusto con el papel del vecino que casi siempre lleva la contraria», ironiza Balmes.

Separación y suicidio

Sin embargo, el disco se basa en el concepto del «paso», de esas decisiones que se toman y que generan una frontera que antes no existía. Como la decisión que tomó un amigo de la banda de suicidarse y que hace que Saldarriaga se emocione un momento durante la entrevista. Como el paso que dio Joanra, el bajista fundador de la banda, de abandonarla. «Quedan cicatrices siempre. Es como cuando tienes un accidente de moto, que no te quedas igual después», añade el guitarrista del grupo durante una charla que da para ponerse sentimental. Parte de esta idea acerca de las decisiones cruciales que cambian una vida o unas cuantas también surge entre Ciudad Juárez y El Paso, en la frontera de México con Estados Unidos, donde el grupo se dio cuenta físicamente de cómo el pequeño paso que supone cruzar una frontera geográfica puede llevarte tan lejos. «No hay nihilismo en el mensaje. Esperamos que este disco sea para quien lo escuche un viaje hacia el todo», remata Balmes.