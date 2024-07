Modelo, de las plazas a los escenarios

El verano pasado, en la Plaza Mayor de Aranda de Duero (Burgos) se formó, en cuestión de minutos, una multitud en corro que bailaba, saltaba, aplaudía. En el centro estaban Jorge Doherty y José Lapieza "Batz", cantante y batería respectivamente de Modelo. En plena celebración del festival Sonorama Ribera de 2023, ambos artistas zaragozanos instalaron, en distintos puntos del corazón de Aranda, un micrófono, unos instrumentos y unos potentes altavoces. De repente se veían, a cada actuación, rodeados de cientos de festivaleros que conocían por primera vez sus canciones, las cuales interpretaron más de una vez, y bajo demanda. Fueron unas primeras veces de éxito, tanto para músicos como para público. Era de consenso que Modelo merecía pisar un escenario oficial del Sonorama, que pertenecer al cartel de la próxima edición debería ser una realidad. Y ya lo es. El dúo zaragozano, ganador del concurso Talento Ribera 2024, ya forma parte de la XXVII edición del certamen, que se celebrará en Aranda de Duero entre el 7 y el 11 de agosto.

Modelo nace en Brighton, epicentro actual de la música callejera. Por su esquinas arrastran un ukelele y una pequeña batería, que portan en un carro de la compra y que, una vez los hacen sonar, desatan los cuerpos de turistas o público que se topan con sus actuaciones. Llevan por bandera en sus canciones el "buenrollismo", el culto al verano, al amor y a los reencuentros. Y esta idea optimista y bailonga fue la que llamó la atención de la mítica banda UB40, que los fichó como staff técnico para sus giras mundiales. Gracias a este proyecto, el dúo aprovechó para llevar consigo su música y presentarla en las calles de las ciudades que visitaron. Y más tarde llegó el turno de Aranda: a través de su característico "busking", una técnica con la que intentan encontrar formas de entrar en grandes festivales españoles, arrasaron en las cinco actuaciones ofrecidas en la Plaza Mayor.

"Siempre hemos querido tocar en el Sonorama, pero no sabíamos cómo", escribían hace un año en sus redes sociales. "Así que cogimos dos altavoces y fuimos a tocar en vuestras calles como bien sabéis. Sin saber si se nos iba a parar en la primera canción, viajamos Manchester-Barcelona-Zaragoza-Aranda de Duero, y no pudo ser más increíble. Dos días, 5 sets en distintas localizaciones, cada cuál más loco. Gracias a los miles de fans del Sonorama por ser tan increíbles y tratarnos como familia". Ahora, de las plazas pasan a los escenarios, tras ser ganadores de un concurso convocado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y el festival Sonorama Ribera. Una novena edición que se corona con un gran éxito de participación, con un registro de más de 300 inscripciones, y que se convierte en pasarela directa hacia el reconocido festival de música.

Esta vez, la pasarela la cruza Modelo, y en la cercana celebración del festival se subirán a las tablas para interpretar "de pequeño", "Senda Arcoíris", "Ojalá (no me llevaste)", "Caída libre" o "Mira mamá". Si bien el dúo aún no cuenta con un álbum publicado, sí ha publicado una serie de sencillos que ya superan las miles de escuchas en Spotify, siendo el último lanzamiento "Sargento de Hierro", canción en colaboración con Elem.