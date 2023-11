Muere a los 65 años Shane MacGowan, cantante de The Pogues

El cantante y compositor irlandés Shane MacGowan, líder de The Pogues, ha fallecido a los 65 años, según ha confirmado su mujer. El músico, autor del villancico alternativo "Fairytale Of New York" y dueño de una biografía plagada de excesos y de altura poética, había sufrido un ingreso hospitalario recientemente debido a una infección cerebral, pero había sido dado de alta.

"Con inmenso dolor y pesadumbre anunciamos el fallecimiento de nuestro hermoso y querido Shane MacGowan", anunciaron su viuda Victoria Clarke, su hermana Siobhan y su padre en un comunicado. El cantante falleció en paz rodeado de sus seres queridos. "Vivirás en mi corazón para siempre. Ruge en el jardín mojado por la lluvia que tanto amabas. Significaste todo para mí", escribió su viuda.

"No hay manera de describir la pérdida que siento y el anhelo de una sola de sus sonrisas que iluminaron mi mundo. Gracias, gracias, gracias, gracias por tu presencia en este mundo que hiciste más brillante", expresó su esposa, con quien residía en Dublín. McGowan saltó a la fama como líder de The Pogues, con los que disfrutó tanto de éxitos musicales como de los excesos del alcohol y las drogas, en giras interminables que acabaron por pasarle factura, hasta abandonar la banda en 2001.

Su salud, no obstante, comenzó a deteriorarse seriamente hacia 2010 y a partir de entonces se vio obligado a abandonar los escenarios, hasta quedar confinado en los últimos años a una silla de ruedas. En 2018, Irlanda le rindió un merecido homenaje al cumplir 60 años, con un legendario concierto en el National Concert Hall de Dublín en el que participaron, entre otros, Bono (U2), Sinéad O'Connor, Nick Cave o Glen Hansard.