Muere Ornella Vanoni, mito de la música italiana

Ornella Vanoni, una muy querida artista que tuvo una carrera musical de siete décadas con éxitos internacionales como «Senza Fine» y «L'appuntamento», ha fallecido a los 91 años. En una publicación del sábado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su profundo pesar por la pérdida de Vanoni, cuya «voz inconfundible» dejó una huella en la cultura italiana durante generaciones.

«Italia pierde a una artista única que nos deja un legado artístico irrepetible», afirmó Meloni.Vanoni falleció de un paro cardíaco en su casa de Milán, según informó el periódico italiano "La Stampa". Vanoni grabó más de 100 álbumes con ventas de más de 55 millones de copias, lo que la convirtió en un icono para generaciones de fans y le valió el apodo de «La dama de la canción italiana», según el periódico "LaPresse".

Nacida en Milán en 1937, el primer amor de Vanoni fue el teatro, que culminó con actuaciones en los escenarios de Broadway en 1964. Pero su pasión por la música, combinada con lo que LaPresse describió como un «estilo interpretativo muy personal y sofisticado» y un amplio repertorio que abarcaba desde el jazz hasta el pop, la llevó a colaborar con algunos de los compositores más importantes de Italia y del extranjero.

Italy Obit Vanoni ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La colaboración -y la historia de amor- de Vanoni con el famoso cantautor genovés Gino Paoli dio lugar al éxito «Senza Fine» (Sin fin), que la catapultó al escenario internacional en 1961. Sus colaboraciones posteriores abarcaron una amplia gama de talentos artísticos, entre los que se encontraban Gil Evans, Herbie Hancock y George Benson, según la agencia de noticias italiana ANSA.

Vanoni destacó en numerosos premios de prestigiosos festivales de música en Italia, incluido el Festival de Música de San Remo, el más popular del país, en el que participó ocho veces y obtuvo el segundo puesto en 1968 con la canción «Casa Bianca».

Su talento se extendió a la composición de canciones, lo que fue reconocido cuando ganó dos veces el prestigioso Premio Tenco, siendo la única cantante italiana en recibir el premio como compositora y la única mujer en ganarlo dos veces. Según ANSA, Vanoni era muy solicitada como invitada en programas de televisión en sus últimos años debido a su naturaleza impredecible, la gran cantidad de anécdotas que compartía y su «total indiferencia hacia lo políticamente correcto».