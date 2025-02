Muere Roberta Flack, icono del soul y ganadora de un Grammy por «Killing me softly with his song»

Roberta Flack, la cantante y pianista ganadora de un Grammy cuyo íntimo estilo vocal y musical en «Killing Me Softly with His Song», «The First Time Ever I Saw Your Face» y otros éxitos la convirtieron en una de las principales artistas discográficas de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho tiempo después, ha fallecido este lunes con 88 años. Murió en su casa rodeada de su familia, dijo su publicista Elaine Schock en un comunicado. Flack anunció en 2022 que padecía ELA, enfermedad que le llevó a no volver a cantar.

Poco conocida antes de cumplir los 30, Flack se convirtió en una estrella de la noche a la mañana después de que Clint Eastwood utilizara «The First Time I Ever Saw Your Face» como banda sonora de una de las escenas de amor más memorables y explícitas del cine: «Play Misty for Me», protagonizada por el actor y Donna Mills en 1971.

La balada, silenciosa como un himno, con la elegante soprano de Flack flotando sobre un lecho de cuerdas suaves y piano, encabezó la lista de éxitos pop de Billboard en 1972 y recibió un Grammy al disco del año. En 1973, igualó ambos logros con «Killing me softly», convirtiéndose en la primera artista en ganar Grammys consecutivos al mejor disco.