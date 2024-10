Se pospone el lanzamiento de la canción póstuma de Liam Payne

El lanzamiento de una canción en la que participaba Liam Payne, exmiembro de la "boy band" británica One Direction recientemente fallecido a los 31 años, que había sido anunciado para el viernes, ha sido pospuesto, como anunció el artista estadounidense Sam Pounds con quien colaboraba.

El cantante y compositor ya había anunciado en las redes sociales el lanzamiento de este título, 'Do No Wrong', acompañado de una ilustración en blanco y negro, que representa a un ángel que se eleva hacia un corazón roto, pero el martes, Pounds daba marcha atrás: "Por mucho que a todos nos guste la canción, no es el momento", escribió. "Todavía estamos de luto por el fallecimiento de Liam y quiero que la familia llore en paz y oración", añadió el artista. "Esperaremos".

Anteriormente, en otro post, el músico confiaba en que el nuevo tema fuera "una bendición para el mundo como Liam siempre ha soñado. Rezo para que los ángeles los consuelen a todos mientras escuchan la canción". Habrá que esperar para ver si es real el anticipo que el también productor subió a las redes, donde se intuía que la portada del sencillo, que incluye tres versiones, llevaría dibujado ese ángel con las alas abiertas.

El productor también espera que el nuevo single, que no vio la luz debido a la muerte del componente de One Direction, sirva de consuelo para el hijo de 7 años de Payne, Bear, así como para el resto de la familia.

Liam Payne fue encontrado muerto el 16 de octubre tras caer del balcón de su habitación de hotel en Buenos Aires. Los resultados preliminares de la autopsia establecieron que atravesaba "una especie de crisis por abuso de sustancias", según la Fiscalía argentina. Su muerte provocó una ola de emoción entre sus numerosos seguidores en todo el mundo.

La estrella del pop había hablado públicamente sobre su lucha contra el abuso de sustancias y sus dificultades para afrontar la fama desde muy joven.

Liam Payne formó parte, junto a Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Harry Styles, de la famosa boy band One Direction, formada en 2010 y que cosechó un éxito deslumbrante. Tras la marcha de Zayn Malik, el grupo hizo una pausa en 2016 y Liam Payne, al igual que sus antiguos compañeros, inició una carrera en solitario. El año pasado anunció que estaba trabajando en su segundo álbum, cuyo primer sencillo, 'Teardrops', se lanzó en marzo.