Residente también cancela sus actuaciones en España por la presencia del fondo KKR

Siguen cayendo las cancelaciones de artistas en eventos musicales financiados por el fondo estadounidense KKR. Si recientemente era Judeline quien cancelaba su anunciada presencia en el el Festival Internacional de Benicàsim, ahora ha sido el rapero Residente, afamado MC de Calle 13, quien ha cancelado su actuación en el veterano festival. Las razones, como las explica el propio artista de Puerto Rico, están directamente relacionadas con el apoyo de KKR a los intereses israelíes en medio de una cruenta masacre en Gaza.

Así iniciaba Residente su mensaje en redes sociales: "Estos últimos días he estado completamente inmerso en un guión en el que estoy trabajando mientras estaba de gira, desconectado de muchas cosas y pasando tiempo de calidad con mi hijo, que es realmente lo que me llena el alma y me ayuda a recargarme de los tours de agotamiento que a menudo traen". Y continuaba: "Gracias a mi hermano, que dirige mis redes sociales, recientemente aprendí algo que nadie de mi equipo tenía la más mínima idea. Así que, me puse en contacto con amigos periodistas e investigadores para verificarlo a fondo. Resulta que dos de los festivales en los que tenía programado actuar en España -el Festival Internacional de Benicassim (FIB) y el Morriña Festival- están indirectamente vinculados a un fondo de inversión con sede en Estados Unidos llamado KKR. Este fondo invierte y apoya financieramente a las empresas israelíes que participan en tecnología militar, vigilancia y sistemas de espionaje, y financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales dentro de los territorios palestinos ocupados, contribuyendo así indirectamente al genocidio y a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra el pueblo palestino".

Por estos motivos, el rapero puertorriqueño anunciaba su decisión: "Quiero declarar públicamente que no puedo participar, ni siquiera por un segundo, en nada relacionado con esta tragedia, sin importar cuán indirectamente sea. Con todo respeto y ofreciendo mis más sinceras disculpas a todos los que compraron entradas para verme, anunciaré oficialmente que no voy a actuar en estos festivales. No sé si esta decisión me traerá consecuencias legales, pero honestamente, no me importa. Mi postura sobre esto es clara; siempre lo ha sido, y siempre lo será. Gracias por entender. ¡Que viva Palestina libre!".