Yoko Ono en la Tate Modern: mucho más que la mujer de John Lennon

Llamada telefónica y a continuación una voz: "¡Hola! Soy Yoko!”. La grabación -además de ser la última canción del álbum "Fly" de Yoko Ono de 1971- es lo primero que uno ve, escucha y siente al entrar en la gran retrospectiva que en la que la Tate Modern de Londres rastrea el trabajo multidisciplinario de la artista y activista, desde la década de 1950 hasta la fecha, en una experiencia inmersiva que es fiel al núcleo instructivo de su trabajo. Ver, escuchar y sentir es lo que se pide constantemente al público. Sin interacción, al fin y al cabo, la obra de Ono no está completa.

Pisar una obra de arte; atravesar un lienzo para dar la mano a otra persona, “conocida o no”; usar un martillo para poner un clavo en la pared, jugar a un ajedrez totalmente blanco “hasta que dejes de recordar dónde están tus piezas”; escribir un mensaje a tu madre; meterte en un saco negro; pintar de azul una sala completamente blanca en cuyo centro hay una pequeña barca del mismo color... las posibilidades que se encuentran en "Music of the Mind", la mayor muestra dedicada a la artista hasta la fecha en el Reino Unido, son amplias.

A través de ellas, Ono, que ahora tiene 90 años, llama a la acción del público, que debe crear y sobre todo “imaginar”. “Esperamos que los visitantes vengan con ese sentido de la creatividad y de implicación. Ya hemos empezado a verlo y creemos que puede generar interacciones únicas”, explicó Andrew de Brún, comisario adjunto de la exposición, que estará desde 15 de febrero hasta el 1 de septiembre.

Una narración cronológica nos lleva desde la infancia de Ono en Tokio, Japón, hasta su evacuación al campo durante la Segunda Guerra Mundial y posterior traslado a Nueva York, donde concibió sus primeras obras. Los elementos instructivos de su arte quedan claros desde el principio, en piezas que animaban a los espectadores a encender una cerilla.

La exposición se centra en la estancia de cinco años de Ono en Londres, a partir de 1966, como un punto de inflexión en la naturaleza radical de su trabajo, rastreando las conexiones que hizo con artistas, escritores y músicos, incluido su marido y colaborador, John Lennon, fundador de The Beatles. Un enfoque multimedia nos invita a entrar, a partir de la película Bed Peace de 1969, que muestra el segundo evento de "cama en cama" de la pareja y el resultante flagelo mediático que siguió.

Fotograma cedido por el Servicio Público de Radiofusión (PBS) donde aparecen John Lennon y Yoko Ono posando en Nueva York, durante una escena del documental Lennon NYC de la serie American Masters. PBS EFE

¿Impostora?

La exposición toma su nombre de los conciertos y eventos de Ono en Londres y Liverpool en 1966 y 1967, donde reinaba la música “silenciosa”, presente sólo en la mente de los oyentes. Aquí, la música está en todas partes, incluidos los himnos Sisters O Sisters (1972), Woman Power (1973) y Rising (1995), que respaldan el trabajo de Ono a favor de la violencia contra las mujeres en una mezcla multisensorial.

“Me quedaré”, advirtió Ono a sus detractores en su canción de 1997, "Yes I'm a Witch" ("Soy una Bruja"). “Sabemos que quieres que las cosas sigan como están. Pero van a cambiar, cariño”. Las críticas de las que se defendía son bien conocidas: que era una impostora en el mundo de la música rock dominado por hombres de su marido. No importa que ella fuera una artista establecida por derecho propio, miembro del movimiento artístico de vanguardia internacional Fluxus, mientras hacía campaña por la paz mundial. No importa que su obra "Cut Piece" de 1964, donde se sentaba en silencio mientras el público tomaba unas tijeras para quitarle sus mejores galas y la desnudaba en el escenario, se convirtió en un clásico feminista. O que sus piezas instructivas en el exitoso libro "Grapefruit" invitaban a los lectores a ver el mundo de una manera nueva a través de tareas como “grabar el sonido de la nieve”, un sentimiento que ella y su coguionista Lennon exploraron en "Imagine", uno de las mejores canciones de todos los tiempos.

En las décadas de 1960 y 1970, cuando el movimiento de liberación de la mujer estaba apenas en sus comienzos, ella era una mujer asiática ante la opinión pública. En otras palabras, una anomalía amenazante y un blanco fácil para abusos racistas y misóginos.

Al final resultó que sí, que su trabajo “Soy una bruja” fue profético: la marea cultural estaba a punto de cambiar. Sonic Youth incluyó una de sus piezas de gritos en su álbum experimental SYR4 en 1999. En 2007, la realeza de la música alternativa como Cat Power, Flaming Lips y Le Tigre se alinearon para remezclar su trabajo. Fue invitada a ser curator del festival de música Meltdown de 2013 y las instituciones de arte contemporáneo más importantes del mundo, como el Moma de Nueva York o la Tate, se rinden a sus obras.