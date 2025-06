Springsteen se queda sin guitarrista a pocas horas de su concierto en San Sebastián

El guitarrista Steven Van Zandt, miembro de la E Street Band, ha sido operado de apendicitis en un hospital de San Sebastián por lo que no podrá acompañar a Bruce Springsteen este martes en el segundo concierto que ofrece el 'Boss' en el estadio de Anoeta de la capital guipuzcoana.

La promotora Doctor Music, organizadora del doble recital, anunció el lunes en un comunicado que Van Zandt, también conocido como 'Little Steven', no se encontraba bien y por ese motivo no podría actuar en el concierto de hoy en San Sebastián.

El propio Van Zandt anunció horas después en un mensaje en la red social X que el malestar era en realidad una apendicitis: "Tuve un dolor muy fuerte en el abdomen y pensé en una intoxicación alimentaria, pero resultó ser una apendicitis", explica Van Zandt.

"He tenido la suerte de dar con un hospital excepcional en San Sebastián. La operación ha sido todo un éxito y espero poder volver al escenario al menos en uno de los conciertos de Milán. Gracias por todos los buenos deseos. ¡Nos vemos pronto!", concluye el guitarrista.

Van Zandt es uno de los más fieles escuderos de Bruce Springsteen desde los tiempos de 'Born to Run', aunque abandonó temporalmente la banda para iniciar una carrera en solitario, para regresar posteriormente al grupo del 'Jefe'.

Conocido también por su carrera de actor, interpretó a Silvio Dante en la serie 'Los Soprano', recientemente ha publicado un autobiografía, que promocionó el pasado viernes con una firma de libros en una conocida cadena de tiendas en San Sebastián.